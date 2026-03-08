English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rayudu Gari Talukha: 'రాయుడు గారి తాలూకా' విజయోత్సవ సంబరం.. ప్లస్ పాయింట్స్ ఇవే..!

Rayudu Gari Talukha: యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా వచ్చిన రాయుడు గారి తాలూకా సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో మేకర్స్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు. సినిమాలో క్లైమాక్స్, ట్విస్టులు అభిమానులను మెప్పిస్తాయి.  

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Mar 8, 2026, 05:21 PM IST

Rayudu Gari Talukha: ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్ హీరోగా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో బాక్సాఫీసు ముందుకు వచ్చింది రాయుడు గారి తాలూకా. హీరోయిన్‌గా సత్య ఈషా నటించగా.. సీనియర్ హీరో సుమన్ కీలక పాత్రలో నటించారు. కిట్టయ్య, ఆర్కే నాయుడు, ఉలిశెట్టి నాగరాజు, కరణం శ్రీహరి, సృజనక్షిత తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. కొర్రపాటి నవీన్ శ్రీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా మార్చి 6వ తేదీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి.. పాజిటివ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. రచయితగా.. నిర్మాతగా హీరో ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్ వ్యహరించారు. సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుండడంతో చిత్రబృందం సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది. 
 
ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ మాట్లాడుతూ.. రాయుడు గారి తాలూకా సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ వస్తుండడం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉందన్నారు. మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఆడియన్స్ కచ్చితంగా ఆదరిస్తారని ఈ సినిమా నిరూపించిందని అన్నారు. ఈ పాజిటివ్ టాక్ తమకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇస్తోందని.. ప్రేక్షకుల అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

స్టోరీ ఏంటి..?

గ్రామానికి పెద్దగా ఉన్న రాయుడు (ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్) అంటే ఊర్లో ప్రజలకు భయంతోపాటు గౌరవం ఉంటుంది. తన కూతురిని పట్టణంలో చదివిస్తుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ గ్రామం చూట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన అబ్బాయిలు అనుకోకుండా చనిపోతుంటారు. పోలీసుల విచారణ నేపథ్యంలో రాయుడికి కొన్ని నిజాలు తెలుస్తాయి. ఆ నిజాలు ఏంటి..? ఆ అబ్బాయిల మరణం వెనుక ఎవరు ఉన్నారు..? రాయుడి కూతురికి ఏం జరిగింది..? తదితర విషయాలతో రాయుడి గారి తాలూకా సినిమాను ఇంట్రెస్టింగ్‌గా తెరకెక్కించారు. క్లైమాక్స్ సినిమాకు ప్రధాన బలం కాగా.. ఆఖర్లో ట్విస్టులు బాగున్నాయి. 

