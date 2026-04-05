Rayavalasa First Look Poster: నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా టాలీవుడ్లో మరో సినిమా రానుంది. మనసును తాకే కథ అంటూ రాయవలస మూవీ టీమ్ వచ్చేస్తోంది. అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐ రాధిక ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. RAYSUN ప్రొడక్షన్స్పై గోపీ కృష్ణ జె నిర్మిస్తున్నారు. ఒకే షెడ్యూల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. కార్తిక్ జయంతిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. పోస్టర్లో మాసీ లుక్తో చూపించారు. యూఎస్లో పెరిగిన కార్తీక్.. ఇప్పటికే సింగర్గా ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా వెబ్ సిరీస్లు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్, ఎన్నో ప్రైవేట్ ఆల్బమ్లలో తన నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. రైటర్, లిరిసిస్ట్, డ్యాన్సర్గా కూడా ప్రతిభ నిరూపించుకున్నాడు. ఇప్పుడు వెండితెరపై హీరోగా అదృష్టం పరీక్షించుకోనున్నాడు.
హీరోయిన్గా శ్రీషా నూలు యాక్ట్ చేస్తోంది. అన్నపూర్ణమ్మ, అనిత చౌదరి, జయప్రకాశ్, రవి వర్మ, కాశీ విశ్వనాథ్, త్రినాధ్ రావు, సుహాస్, కంచరపాలెం రాజు తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఎన్ఆర్ఐ మహిళా డైరెక్టర్ రాధిక, డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్ గోపీ కృష్ణ జె.. పక్కా ప్లాన్తో ఒకే షెడ్యూల్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయడం విశేషం. చిన్న గ్రామీణ వాతావరణం.. ఆ ఊరి జీవితం, మనుషుల మధ్య ఉండే భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబించేలా మూవీని తెరకెక్కించినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఒక రైస్ మిల్ యజమాని రాజు జీవితం చుట్టూ కథ ఉంటుందని.. ఆనందంగా సాగుతున్న అతని జీవితంలో హీరోయిన్ ప్రవేశంతో అనూహ్య మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని అంటున్నారు. అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా.. భావోద్వేగం, యాక్షన్, కామెడీ, మ్యూజిక్ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్గా రానుందని వెల్లడించారు.
Love Tied by Fate అనే ట్యాగ్ లైన్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి రాఖీ కథను అందించారు. DOPగా V.R.K నాయుడు (కిట్టు), మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అర్జున్ బాలా (కెనడా) వర్క్ చేశారు. పూర్ణ చారి, కార్తిక్ జయంతి, తరుణ్ సైదులు లిరిక్స్ అందించారు. స్టార్ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఇందులో పాడారు. కొరియోగ్రఫర్గా రాజ్ పైడి పని చేశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను గ్యారీ BH నిర్వర్తించారు. ఫస్ట్ లుక్తోనే మంచి అంచనాలు క్రియేట్ చేసిన ఈ మూవీ.. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్స్తో రానుంది.
టెక్నికల్ టీమ్:
==> స్క్రీన్ప్లే, డైరెక్షన్: రాధిక జయంతి
==> ప్రొడ్యూసర్: గోపీ కృష్ణ J
==> స్టోరీ, డైలాగ్స్: రాఖీ A;
==> మ్యూజిక్: అర్జున్ బాలా;
==> DOP: V.R.K నాయుడు (కిట్టు);
==> ఎడిటింగ్: గ్యారీ BH
==> ఫైట్స్: మల్లేశ్ షాలియోన్
==> కొరియోగ్రఫీ: రాజ్ పైడి
==> ప్రొడక్షన్ ఆర్ట్: సాయి
==> PRO: వంశీ-శేఖర్
