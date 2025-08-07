17 KG Weight Loss: ఇది ఒక్కటీ తాగితే చాలు.. రెండు నెలల్లో 17 కిలోల బరువు మాయం

Green Coffee For Weight Loss: ప్రస్తుత జీవనశైలిలో బరువు తగ్గడం అనేది ఒక ప్రహసనం. అధిక బరువు ఉన్నవారితోపాటు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు చాలా మంది బరువు తగ్గేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రోజూ ఇది ఒక్కటీ తాగితే చాలు బరువు తగ్గుదల అనే లక్ష్యంలో అద్భుత ప్రయోజనం పొందుతారు. ఎన్నో నెలలుగా చేస్తున్న ప్రయత్నానికి ఇది అదనపు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. క్రికెటర్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ రెండు నెలల్లో 17 కిలోల బరువు తగ్గడానికి దోహదం చేసిన ఆ అద్భుతమైన పానీయం గురించి తెలుసుకుందాం.
గ్రీన్ కాఫీ అంటే ఏమిటి
ఇన్నాళ్లు గ్రీన్ టీ విన్నారు. ఇప్పుడు గ్రీన్ కాఫీ వచ్చేసింది. బరువు తగ్గుదల.. ఆరోగ్య జీవనానిక గ్రీన్ కాఫీ ఎంతో దోహదం చేస్తోంది. గ్రీన్ కాఫీ అంటే పచ్చిగా.. వేయించని కాఫీ గింజలు ఉంటాయి. సాధారణ కాఫీని రోస్ట్ కాఫీగా పిలుస్తారు. గ్రీన్ కాఫీలో కాఫీ గింజలు సహజంగా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. సాధారణ కాఫీకి ముదురు రంగు, సిగ్నేచర్ రుచిని అందిస్తుంది. కానీ ఇది అలా చేయదు.
గ్రీన్ కాఫీ ఎక్కడ లభిస్తుంది?
కాఫీ గింజలను వేయించకపోవడంతో గ్రీన్ కాఫీ గింజల్లో క్లోరోజెనిక్ ఆమ్లం అధిక స్థాయిలో పొంది ఉంటాయి. రోస్ట్ కాఫీకి పోటీగా ప్రస్తుతం ఆరోగ్య జీవనానికి గ్రీన్ కాఫీకి ఆదరణ పెరుగుతోంది. అనేక భారతీయ బ్రాండ్లు గ్రీన్ కాఫీని హోల్ బీన్, పౌడర్ రూపంలో అందిస్తున్నాయి. రెడీ-టు-బ్రూ సాచెట్లు లేదా ట్యాబ్లెట్లు (క్యాప్సూల్స్) రూపంలో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు వాటిని ఆన్లైన్లో, హెల్త్ ఫుడ్ స్టోర్లలో గ్రీన్ కాఫీకి సంబంధించినవి లభిస్తాయి.
గ్రీన్ కాఫీ ధర?
నాణ్యత, పరిమాణాన్ని గ్రీన్ కాఫీ ధర రూ.300 నుంచి రూ.1,500 మధ్య ఉండవచ్చు.
గ్రీన్ కాఫీలో ప్రయోజనాలు
గ్రీన్ కాఫీలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి శరీరంలోనే సహజంగా గ్రీన్ కాఫీ చాలా దోహదం చేస్తుంది. దీనికితోడు జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రయోజనాలు బీఎంఐ, శరీర కొవ్వు శాతాన్ని తగ్గించడంలో గ్రీన్ కాఫీ సహాయపడుతుందని కొన్ని పరిశోధనల్లో తేలింది. రక్తపోటు, కొవ్వు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. యాంటీ-ఏజింగ్ దినచర్యకు గ్రీన్ కాఫీ అదనంగా ఉపయోగపడుతుంది.
