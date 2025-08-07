English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

17 KG Weight Loss: ఇది ఒక్కటీ తాగితే చాలు.. రెండు నెలల్లో 17 కిలోల బరువు మాయం

There Is No Magic Pill For Weight Loss Only Miracle Of Green Coffee: బరువు తగ్గడం కోసం చాలా కష్టపడుతుంటారు. ఆ కష్టానికి తోడు ఒక్కటీ తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. రెండు నెలల్లో భారీగా బరువు తగ్గడం ఈ ఒక్కటీతో సాధ్యమవుతుంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:08 PM IST

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
5
pawan kalyan
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
17 KG Weight Loss: ఇది ఒక్కటీ తాగితే చాలు.. రెండు నెలల్లో 17 కిలోల బరువు మాయం

Green Coffee For Weight Loss: ప్రస్తుత జీవనశైలిలో బరువు తగ్గడం అనేది ఒక ప్రహసనం. అధిక బరువు ఉన్నవారితోపాటు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు చాలా మంది బరువు తగ్గేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రోజూ ఇది ఒక్కటీ తాగితే చాలు బరువు తగ్గుదల అనే లక్ష్యంలో అద్భుత ప్రయోజనం పొందుతారు. ఎన్నో నెలలుగా చేస్తున్న ప్రయత్నానికి ఇది అదనపు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. క్రికెటర్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ రెండు నెలల్లో 17 కిలోల బరువు తగ్గడానికి దోహదం చేసిన ఆ అద్భుతమైన పానీయం గురించి తెలుసుకుందాం.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌

గ్రీన్ కాఫీ అంటే ఏమిటి
ఇన్నాళ్లు గ్రీన్‌ టీ విన్నారు. ఇప్పుడు గ్రీన్ కాఫీ వచ్చేసింది. బరువు తగ్గుదల.. ఆరోగ్య జీవనానిక గ్రీన్‌ కాఫీ ఎంతో దోహదం చేస్తోంది. గ్రీన్ కాఫీ అంటే పచ్చిగా.. వేయించని కాఫీ గింజలు ఉంటాయి. సాధారణ కాఫీని రోస్ట్‌ కాఫీగా పిలుస్తారు. గ్రీన్‌ కాఫీలో కాఫీ గింజలు సహజంగా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. సాధారణ కాఫీకి ముదురు రంగు, సిగ్నేచర్ రుచిని అందిస్తుంది. కానీ ఇది అలా చేయదు.

Also Read: Tree Wedding: సకల దోషాలకు నివారణ.. రావిచెట్టు, వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేయాల్సిందే!

గ్రీన్‌ కాఫీ ఎక్కడ లభిస్తుంది?
కాఫీ గింజలను వేయించకపోవడంతో గ్రీన్ కాఫీ గింజల్లో క్లోరోజెనిక్ ఆమ్లం అధిక స్థాయిలో పొంది ఉంటాయి. రోస్ట్ కాఫీకి పోటీగా ప్రస్తుతం ఆరోగ్య జీవనానికి గ్రీన్‌ కాఫీకి ఆదరణ పెరుగుతోంది. అనేక భారతీయ బ్రాండ్లు గ్రీన్ కాఫీని హోల్ బీన్, పౌడర్ రూపంలో అందిస్తున్నాయి. రెడీ-టు-బ్రూ సాచెట్లు లేదా ట్యాబ్లెట్లు (క్యాప్సూల్స్‌) రూపంలో మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో, హెల్త్ ఫుడ్ స్టోర్‌లలో గ్రీన్‌ కాఫీకి సంబంధించినవి లభిస్తాయి.

Also Read: Employees Salary: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతంలో భారీ కోత? ఎంత కట్‌ అవుతుందో తెలుసా?

గ్రీన్‌ కాఫీ ధర?
నాణ్యత, పరిమాణాన్ని గ్రీన్‌ కాఫీ ధర రూ.300 నుంచి రూ.1,500 మధ్య ఉండవచ్చు.

గ్రీన్‌ కాఫీలో ప్రయోజనాలు
గ్రీన్ కాఫీలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. బరువు తగ్గడానికి శరీరంలోనే సహజంగా గ్రీన్‌ కాఫీ చాలా దోహదం చేస్తుంది. దీనికితోడు జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రయోజనాలు బీఎంఐ, శరీర కొవ్వు శాతాన్ని తగ్గించడంలో గ్రీన్‌ కాఫీ సహాయపడుతుందని కొన్ని పరిశోధనల్లో తేలింది. రక్తపోటు, కొవ్వు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. యాంటీ-ఏజింగ్ దినచర్యకు గ్రీన్ కాఫీ అదనంగా ఉపయోగపడుతుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

weight lossGreen CoffeeBlood sugarblood pressureCholesterol

Trending News