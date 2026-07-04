/రోజువారీ మందులతో పనేలేదు.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఔషధంలా పనిచేసే 5 అద్భుతమైన పండ్లు!

Natural Medicinal 5 Fruits: ఆరోగ్య నిపుణులు మన రోజువారీ ఆహారంలో సమతుల్యమైన పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తుంటారు. దీనివల్ల శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి. సీజనల్ వ్యాధులు మనల్ని చుట్టుముట్టవు. కొన్ని పండ్లు మందుల అవసరం లేకుండా సహజమైన దివ్యౌషధాల్లా పనిచేస్తాయి, కాబట్టి వాటిని మన డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఇవి కేవలం సమతుల్య ఆహారమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యానికి, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటానికి కూడా తోడ్పడతాయి. అంతేకాకుండా వీటిలో విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
సపోటా..
సపోటా రుచి అద్భుతంగా, తీయ్యగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ B6, డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ శక్తి లభించడమే కాకుండా, కంటి ఆరోగ్యానికి, చర్మానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. ఇందులో విటమిన్ B6 ఉండటం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. అలాగే ఇందులో ఉండే సహజమైన చక్కెరలు తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి.
పనస పండు...
పనస పండు రుచి, వాసన చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్ బి , సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. పనస పండును నేరుగా తినడమే కాకుండా, ప్రస్తుతం రకరకాల వంటకాల్లో, బిర్యానీలలో కూడా వాడుతున్నారు. ఇందులో ఉండే పొటాషియం నరాల పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా, కండరాల ఆరోగ్యానికి మరియు తక్షణ శక్తి ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. పనసలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, మైక్రో న్యూట్రియెంట్లు ఉండటం వల్ల ఇది మంచి శక్తిని ఇస్తుంది.
జామున్...
వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో ఈ పండ్లు మార్కెట్లో విరివిగా దొరుకుతున్నాయి. జామున్ పండ్లు తీయగా, పుల్లగా రుచికరంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఐరన్, విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ప్లాంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తూ, రక్తహీనతను తగ్గించి రక్తాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరాను మెరుగుపరుస్తాయి. జామున్ తీసుకోవడం వల్ల ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, సెల్ డ్యామేజ్ నుండి రక్షణ లభిస్తుంది.
జామ పండు...
ప్రతిరోజూ యాపిల్ తినలేని వారు కనీసం ఒక జామపండు అయినా తినాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతుంటారు.. ఎందుకంటే ఇది యాపిల్తో సమానమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. జామ పండులో విటమిన్ సి, ఏ ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే పొటాషియం కండరాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. కణాల పెరుగుదలకు, టిష్యూ రిపేర్కు తోడ్పడుతుంది. జామలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు, ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు సహాయపడుతుంది. ఇది మైక్రో న్యూట్రియెంట్లతో కూడిన ఒక సమతుల్య పండు, కాబట్టి దీనిని నిత్యం డైట్లో చేర్చుకోవచ్చు.
సీతాఫలం...
సీతాఫలం ఒక సీజనల్ పండు. ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ B6, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఏ ఉంటాయి. ఈ పండులోని ఖనిజాలు మెదడు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. సీతాఫలంలోని మెగ్నీషియం కండరాలకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. నిద్రలేమి సమస్య ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే విటమిన్ B6 న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ యాక్టివిటీకి సహాయపడుతుంది. సీతాఫలం పండును నేరుగా తినవచ్చు లేదా దీనితో రకరకాల వంటకాలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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