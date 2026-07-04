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రోజువారీ మందులతో పనేలేదు.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఔషధంలా పనిచేసే 5 అద్భుతమైన పండ్లు!

మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మన ఆహారపు అలవాట్లను కూడా మార్చుకోవాలి.. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కావడంతో ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం ద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల బారి నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు. కొన్ని రకాల పండ్లు పోషకాలతో నిండి ఉండటం వల్ల సహజమైన ఔషధాల్లా పనిచేస్తాయి. అటువంటి పండ్లు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:39 PM IST
రోజువారీ మందులతో పనేలేదు.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఔషధంలా పనిచేసే 5 అద్భుతమైన పండ్లు!
Image Credit: Natural Medicinal 5 FruitsSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రోజువారీ మందులతో పనేలేదు.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఔషధంలా పనిచేసే 5 అద్భుతమైన పండ్లు!
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