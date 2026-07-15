/ఏసీ గదిలో గంటల తరబడి కూర్చుంటున్నారా? మీ చర్మం పాడవుతుందని చెప్పే 5 సంకేతాలు ఇవే!

Skin Damage Signs: మీకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్మ సమస్యలు లేకపోయినా, మీరు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఏసీ నడుస్తున్న ఆఫీసుల్లో లేదా ఇంట్లో ఉంటున్నట్లయితే, మీకు చర్మ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఏసీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల చర్మం పాడవుతుంది. దీనిని కొన్ని జాగ్రత్తల ద్వారా ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ కంప్యూటర్లతో పని చేయాల్సి వస్తోంది కాబట్టి ఏసీ తప్పనిసరి అయిపోయింది. శరీరంలో వేడి పెరగడం వల్ల కూడా ఏసీని వాడుతుంటారు. వర్షాలు కూడా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎండాకాలంలాగే అనిపిస్తోంది, దీంతో ఏసీ వినియోగం కూడా పెరిగింది. నిరంతరాయంగా ఏసీలో ఉండి వర్క్ చేయాల్సి వస్తే మీ చర్మానికి కలిగే సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం..
చర్మం పొడిబారడం...
ఏసీలో నిరంతరాయంగా ఉండటం వల్ల మీ చర్మం డి-హ్యుమిడిఫై అవుతుంది.. అంటే శరీరం నుండి తేమ త్వరగా ఆవిరి అయిపోతుంది. దీనివల్ల చర్మం టైట్గా, పొడిబారిపోయినట్లు ఉంటుంది. అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ డెర్మటాలజీ ప్రకారం, స్నానం చేసిన వెంటనే కూడా చర్మం త్వరగా డ్రై అయిపోవచ్చు. ఎక్కువగా ఇండోర్ వర్క్ చేస్తూ ఏసీ కింద ఉండేవారిలో ఈ సమస్య కనిపిస్తుంది, దీనివల్ల చర్మం పగుళ్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది..
పెదవులు పలగడం...
ఏసీలో ఎక్కువ సమయం ఉండటం వల్ల పెదవులు కూడా పలగడం లేదా పగుళ్లు రావడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల డ్రై లిప్స్ సమస్య వేధిస్తుంది. సాధారణంగా మన శరీరంలో పెదవులు అత్యంత సెన్సిటివ్ అందుకే ఏసీ ప్రభావం వల్ల ఇవి త్వరగా డ్రై అయిపోతాయి.
దురదగా అనిపించడం...
కేవలం పొడి చర్మమే కాకుండా, చర్మం బాగా దురదగా అనిపించడం, ఎరుపు రంగులోకి మారడం వంటివి జరుగుతాయి. సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి ఎగ్జిమా సమస్య కూడా రావచ్చు. ఎక్కువ సమయం ఏసీలో ఉండటం వల్ల ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది. చర్మంపై దురద ఎక్కువగా ఉంటే అది ఎగ్జిమా అని నేషనల్ ఎగ్జిమా అసోసియేషన్ తెలిపింది.
ఫైన్ లైన్స్ ప్రమాదం...
ఎక్కువ సమయం ఏసీలో గడపడం లేదా వర్క్ చేయడం వల్ల ముఖంపై ఫైన్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి. ఇవి ప్రధానంగా ముడతలను కూడా కలిగిస్తాయి. ఇవి శాశ్వతం కాకపోవచ్చు కానీ, డ్రై స్కిన్ సమస్య వల్ల మీ ముఖం సహజమైన మెరుపు తగ్గి, బలహీనంగా కనిపిస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు మీ చర్మాన్ని మాయిశ్చరైజ్డ్ గా ఉంచుకోవడానికి మాయిశ్చరైజర్ను వాడుతూ ఉండాలి.
యాక్నే రావచ్చు...
అవును, ఇది నిజం. మీరు నమ్మకపోవచ్చు కానీ, ఎక్కువ సమయం ఏసీలో గడపడం వల్ల ముఖంపై యాక్నే సమస్య కూడా పెరుగుతుంది. చర్మం డ్రై అయిపోవడం వల్ల శరీరం ఆయిల్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఈ అధిక ఆయిల్ ఉత్పత్తి వల్ల పోర్స్ ఓపెన్ అయ్యి యాక్నే వచ్చే అవకాశం ఉందని అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ డెర్మటాలజీ పేర్కొంది. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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