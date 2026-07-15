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ఏసీ గదిలో గంటల తరబడి కూర్చుంటున్నారా? మీ చర్మం పాడవుతుందని చెప్పే 5 సంకేతాలు ఇవే!

కొంతమంది ఎక్కువ సమయం ఏసీలోనే ఆఫీసులో లేదా ఇంట్లో గడుపుతుంటారు. ఇలా ఏసీ కింద ఎక్కువ సేపు ఉండటం వల్ల చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా గదిలోని తేమ (humidity) తగ్గిపోవడం వల్ల మీ చర్మం పొడిబారిపోయి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు ఎక్కువ సమయం ఏసీలో ఉండటం వల్ల చర్మంపై కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తే, అవి ఖచ్చితంగా ఏసీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని గుర్తించవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:46 PM IST
ఏసీ గదిలో గంటల తరబడి కూర్చుంటున్నారా? మీ చర్మం పాడవుతుందని చెప్పే 5 సంకేతాలు ఇవే!
Image Credit: Skin Damage Signs

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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