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వర్షాకాలంలో వేధించే 5 చర్మ సమస్యలు.. వీటి లక్షణాలు, నివారణోపాయాలు ఇవే!

వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది. ఈ కాలంలో కురిసే భారీ వర్షాల వల్ల కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా ఈ సమయంలోనే వివిధ వ్యాధులు కూడా విజృంభిస్తాయి. ఇన్ఫెక్షన్లకు గురికాకుండా ఉండాలంటే ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే, వర్షాకాలంలో మనల్ని వేధించే ఐదు రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు మరియు వాటి నివారణ మార్గాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 10, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:07 AM IST
వర్షాకాలంలో వేధించే 5 చర్మ సమస్యలు.. వీటి లక్షణాలు, నివారణోపాయాలు ఇవే!
Image Credit: Monsoon Skin Infections

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వర్షాకాలంలో వేధించే 5 చర్మ సమస్యలు.. వీటి లక్షణాలు, నివారణోపాయాలు ఇవే!
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