/వర్షాకాలంలో వేధించే 5 చర్మ సమస్యలు.. వీటి లక్షణాలు, నివారణోపాయాలు ఇవే!

Monsoon Skin Infections: వర్షం వల్ల నీరు నిలిచిపోతుంది, దీనివల్ల సీజనల్ జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నీటిలో బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పెరిగిపోతాయి.. అలాగే వైరస్లు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. దీనివల్ల మనం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఉన్న ఎండ తీవ్రత తగ్గి, ఇప్పుడు వర్షాకాలం వల్ల ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, ఇదే సమయంలో సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, దోమల సమస్య కూడా పెరుగుతాయి. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఫంగల్, బ్యాక్టీరియల్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి తప్పించుకోవచ్చు. వర్షాకాలంలో నీటి నిల్వ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చర్మ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రింగ్ వార్మ్..
వర్షాకాలంలో రింగ్ వార్మ్ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇది ఒక ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇది సర్క్యులర్ ఆకారంలో ఎర్రగా ఉండి దురద కలిగిస్తుంది. ఫంగస్ వేగంగా పెరగడం వల్ల ఈ సమస్య పెరుగుతుంది. ఇది శరీరంలో ఎక్కడైనా, ముఖ్యంగా మడతల్లో, కాళ్లు, చేతుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. రింగ్ వార్మ్ ఉన్నవారు తమ టవల్స్ లేదా బట్టలను ఇతరులతో పంచుకోకూడదు. దీనిని తగ్గించుకోవడానికి చర్మాన్ని ఎప్పుడూ డ్రైగా ఉంచుకోవాలి మరియు వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులనే ధరించాలి.
అథ్లెట్ ఫుట్..
ఇది కూడా వర్షాకాలంలో వేధించే ఒక ఇన్ఫెక్షన్. ఎక్కువ సమయం సాక్సులు, షూస్ ధరించడం వల్ల ఇది వస్తుంది. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ పెరగడం వల్ల ఇది చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇది ప్రధానంగా వేళ్ల వద్ద ప్రారంభమై పెరుగుతుంది. వేళ్ల మధ్య మంట, దురద మరియు చర్మం పగుళ్లు (cracks) వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని నుండి బయటపడాలంటే కాళ్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా, డ్రైగా ఉంచుకోవాలి. తరచూ సాక్సులు మార్చుకోవాలి.. గాలి ఆడే చెప్పులు ధరించాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పులు ధరించాలి, నేరుగా నడవకూడదు.
ఇంటర్ట్రిగో..
ఇంటర్ట్రిగో అనేది చర్మపు మడతలలో ఏర్పడే ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ రాష్. ఇది ప్రధానంగా బ్రెస్ట్, చంకలు, పొట్ట మడతలలో ఏర్పడి దురద, మంటను కలిగిస్తుంది. ఫంగస్ లేదా బ్యాక్టీరియా పెరగడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. చర్మం ఎర్రగా మారి మంటగా అనిపిస్తుంది. స్నానం చేసిన తర్వాత చర్మాన్ని తడి లేకుండా డ్రైగా ఉంచుకోవాలి. గాలి ఆడే దుస్తులను ధరించాలి.. చర్మంపై ఎక్కువ సేపు తేమ పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలి.
ఫొల్లికలిటిస్..
ఇది జుట్టు కుదుళ్లలో ఏర్పడే ఇన్ఫెక్షన్. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్ల వద్ద ఇన్ఫెక్షన్ కలిగి దురద మరియు చిన్న చిన్న బొబ్బలు (bumps) వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల హెయిర్ ఫాసికల్స్ దెబ్బతినవచ్చు. చెమట పట్టినప్పుడు తలని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, రేజర్స్ వంటి వ్యక్తిగత వస్తువులను ఇతరులతో పంచుకోకూడదు.
ఇంపెటిగో ..
ఇంపెటిగో అనేది కలుషిత బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ఎక్కువగా పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది.. కానీ పెద్దలకు కూడా రావచ్చు. ఇది ఎర్రటి పుండ్లలాగా ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత తేనె రంగులో ఒక పొరలా ఏర్పడుతుంది. కీటకాలు కుట్టడం లేదా గాయాలను గోకడం వల్ల ఈ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇది ముఖం, నోరు, ముక్కు ప్రాంతంలో త్వరగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. గోకడం తగ్గించాలి. ఎప్పుడూ చేతులను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఏదైనా సమస్య తీవ్రతరం అయితే వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)
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