5 BP Lower Drinks: హై బ్లడ్ ప్రెజర్, లో బ్లడ్ ప్రెజర్ అనే రెండు రకాల సమస్యలు ఉంటాయి. వైద్యులు ఈ సమస్యల కోసం మందులను సూచిస్తారు. అయితే బీపీ ఎప్పుడూ నియంత్రణలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. హై బీపీ ఉన్నవారికి, అలాగే లో బీపీ ఉన్నవారికి వైద్యులు కొన్ని మందులు సూచిస్తారు. అయితే, మీ బీపీ నిరంతరం అదుపులో ఉండాలంటే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే కొన్ని సహజసిద్ధమైన డ్రింక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి సహజంగానే బీపీని అదుపు చేస్తాయి, గుండె సమస్యలు రాకుండా కాపాడతాయి.
గ్రీన్ టీ...
ప్రతిరోజు ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల బీపీ అదుపులో ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు ఇది తోడ్పడుతుంది. కేవలం గ్రీన్ టీ మాత్రమే కాకుండా, బ్లాక్ టీ కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మూడు నెలల పాటు క్రమం తప్పకుండా ఇలా ప్రయత్నిస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, వీటిని మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. బ్లడ్ ప్రెషర్ నియంత్రణలో ఉండటానికి బ్లాక్ టీ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. హైబీపీ ఉన్నవారు గ్రీన్ టీ పరగడపున తాగకండి.
బీట్ రూట్ జ్యూస్...
బీట్ రూట్ జ్యూస్లో సహజంగా నైట్రేట్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటు సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉండే డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల అవి శరీరంలోని నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారి రక్తనాళాల్లో కలిసిపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవారు బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల వారి సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. దీంతో బీపీ అదుపులో ఉంటుంది.
టమోటా జ్యూస్...
టమాటాలు మనం వంటల్లో ఎక్కువగా వాడతాం. ఇవి ఇంట్లో ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, టమోటా జ్యూస్ రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది లోయర్ లిపోప్రోటీన్ (కొలెస్ట్రాల్) స్థాయిలను కూడా తగ్గిస్తుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో సోడియం స్థాయిలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల, రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. ఇది సహజంగానే సాల్ట్ స్థాయిలను అదుపు చేస్తూ బీపీని మెరుగుపరుస్తుంది.
దానిమ్మ జ్యూస్...
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, క్రమం తప్పకుండా దానిమ్మ రసం తాగడం వల్ల రక్తపోటు సమస్యలు తగ్గుతాయి. మెటా అనాలసిస్ ప్రకారం, ప్రతిరోజూ దానిమ్మ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల సిస్టోలిక్ , డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతాయి. దానిమ్మలో విటమిన్ సి, ఫోలేట్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వంటి ఆరోగ్యకరమైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. వీటిని తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి స్వీటెనర్స్ (చక్కెర వంటివి) కలపకుండా సహజంగా తీసుకోవాలి.
బెర్రీ జ్యూస్...
అనేక రకాల బెర్రీలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా బీపీ అదుపులో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చెర్రీ లేదా క్రాన్ బెర్రీ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గుతుంది. వీటిని చక్కెర లేకుండా తీసుకోవడం మంచిది. క్రాన్ బెర్రీ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల యూటీఐ (UTI) సమస్య కూడా తగ్గుతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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