Blood Pressure Reduce Foods: ప్రస్తుత రోజుల్లో బీపీ, షుగర్ వంటి సమస్యలు చాలా సాధారణమైపోయాయి. దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ బీపీ రోగులు ఉన్నారు. దీని కోసం వారు ఆకుకూరలు, బీట్ రూట్ వంటి వాటిని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటూ, దానితో పాటు బీపీ మాత్రలు కూడా వాడుతుంటారు. బీట్ రూట్ వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది నిజమే కానీ, అది తాత్కాలిక ప్రభావం మాత్రమే. అందుకే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ప్రధానంగా మెగ్నీషియం, పొటాషియం బ్లడ్ ప్రెషర్ను అదుపులో ఉంచుతాయి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను క్రమంగా డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.
ఫ్యాటీ ఫిష్..
కొన్ని రకాల ఫ్యాటీ ఫిష్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అదుపులో ఉంటుంది. వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తనాళాలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ శరీరానికి ఎక్కువ కాలం పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయని పరిశోధనల్లో నిరూపితమైంది. చేపలను బేక్ చేసి, నిమ్మరసం మరియు కొన్ని మూలికలు కలిపి టాకోస్, సలాడ్ లేదా పాస్తా రూపంలో తీసుకోవడం మంచిది.
ఆకుకూరలు..
పాలకూర, కాలే వంటి ఆకుకూరలు తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అదుపులో ఉంటుంది. వీటిలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, సహజమైన నైట్రేట్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాలకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ఇవి రక్తంలోని అదనపు సోడియంను సమతుల్యం చేస్తాయి. మెగ్నీషియం కోసం కొందరు సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటారు, కానీ అదే మెగ్నీషియంను ఆకుకూరల రూపంలో తీసుకోవడం మరింత ఆరోగ్యకరం. మన శరీరంలోకి నైట్రేట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అవి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా మారి, రక్తనాళాలను సడలించి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే పొటాషియం కూడా శరీరంలో సమతుల్యతను కాపాడుతుంది.
బెర్రీస్..
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, బెర్రీ రకానికి చెందిన పండ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. ఇవి రక్తనాళాలకు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తూ, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ వంటి బెర్రీలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని స్నాక్ రూపంలో ఒక కప్పు తాజా పండ్లుగా తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
కీవీ పండు..
కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, కీవీ పండు సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కివిలో ఉండే విటమిన్ సీ, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. ఇవి ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడి నుండి మనల్ని కాపాడుతూ శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
మరికొన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా బీపీని అదుపులో ఉంచుతాయి. బీన్స్, పండ్లు, కూరగాయలు, తక్కువ సోడియం ఉండే ఆహారాలు, గింజలు, విత్తనాలు, ధాన్యాలను డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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