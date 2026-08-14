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ఈ 5 ఆహారాలు తింటే బీపీ ట్యాబ్లెట్స్‌తో పనిలేదు! బీట్‌రూట్ కన్నా పవర్‌ఫుల్‌గా నరాలను క్లీన్ చేస్తాయి!

బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గుతుంది.. కానీ అది తాత్కాలికమే. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, దీని ప్రభావం 24 గంటల కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అయితే, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను క్రమంగా తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అదుపులో ఉంటుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:38 PM IST
ఈ 5 ఆహారాలు తింటే బీపీ ట్యాబ్లెట్స్‌తో పనిలేదు! బీట్‌రూట్ కన్నా పవర్‌ఫుల్‌గా నరాలను క్లీన్ చేస్తాయి!
Image Credit: Blood Pressure Reduce Foods:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఈ 5 ఆహారాలు తింటే బీపీ ట్యాబ్లెట్స్‌తో పనిలేదు! బీట్‌రూట్ కన్నా పవర్‌ఫుల్‌గా నరాలను క్లీన్ చేస్తాయి!
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