/ఖాళీ కడుపుతో కూడా బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతోందా? ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే షుగర్ కంట్రోల్ తప్పినట్లే!

Diabetes Warning Signs: తరచూ నీరసంగా అనిపించడం అనేది కేవలం శరీరంలో శక్తి లేకపోవడం వల్ల మాత్రమే కాదు.. అది డయాబెటిస్ ప్రధాన లక్షణాలలో ఒకటి కూడా కావచ్చు. కొంతమంది రోగులలో ఉదయం లేవగానే, ఏమీ తినకపోయినా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే, డయాబెటిస్ నియంత్రణ హద్దులు మీరిపోయిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీనిని నివారించడానికి మీరు ఎప్పటికప్పుడు చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా రక్త పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి. డయాబెటిస్ను సరైన పద్ధతిలో అదుపులో ఉంచుకుంటేనే ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు కలగవు; లేదంటే డయాబెటిస్ పరిధి దాటితే శరీరంలోని ఇతర అవయవాలు పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
డయాబెటిస్ నియంత్రణ కోల్పోయి, పరిధి దాటితే కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు ఇవే:
- డయాబెటిస్ స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు తరచూ విపరీతమైన దాహం వేయడం.
- తరచూ మూత్ర విసర్జన చేయాలని అనిపించడం.
- కంటి చూపు మందగించడం లేదా చూపు మసకబారడం.
- తరచూ నీరసంగా, ఏదో అలసిపోయినట్లుగా అనిపించడం.
- తరచూ తలనొప్పి వేధించడం.
ఈ లక్షణాలు మీకు కనిపిస్తే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ జగదీష్ చంద్రబోస్ సూచించారు. హైపర్ గ్లైసేమియా అంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడం అనేది కొంతమంది డయాబెటిస్ రోగులలో ఒక సాధారణ సమస్యగా మారిపోవచ్చు. అయితే, దీనివల్ల కిడ్నీలు దెబ్బతినే (Kidney Damage) అవకాశం ఉంది, కంటి చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.. నరాల పనితీరు కూడా పూర్తిగా కుంటుపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, డయాబెటిస్ ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోవడం అత్యవసరం. అంతేకాకుండా, కేవలం రోజువారీ మందులు వాడటమే కాకుండా, మీ ఆహార నియమాలు (Diet) కూడా చాలా పద్ధతిగా ఉండాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి, అందులోనూ నడక అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ స్థాయిని తగ్గించుకొని, ప్రోటీన్ మరియు ఫైబర్ (Fiber) ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
ఒకవేళ మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిస్తే, ప్రతి రెండు పూటలా షుగర్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచి పద్ధతి. మీరు వైద్యులను సంప్రదిస్తే, వారు మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి సరైన మందులను సజెస్ట్ చేస్తారు. దీనివల్ల చక్కెర స్థాయిలను సులభంగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ పరిస్థితి చేయి దాటితే, అది ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉంది.. శరీరంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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