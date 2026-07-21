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ఖాళీ కడుపుతో కూడా బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతోందా? ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే షుగర్ కంట్రోల్ తప్పినట్లే!

మీరు ఉదయం నిద్రలేవగానే ఏ విధమైన ఆహారం తీసుకోకపోయినప్పటికీ, మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటే, ఆ విషయాన్ని మాత్రం ఏమాత్రం తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఇది మీ డయాబెటిస్ నియంత్రణ కోల్పోయిందని చెప్పడానికి ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక సంకేతం మాత్రమే కాదు.. ఒకవేళ చక్కెర స్థాయిలు ఇంకా పెరిగితే మన శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన అవయవాలు కూడా దెబ్బతినే లేదా పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, ఇలాంటి లక్షణాలు మీకు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:18 PM IST
ఖాళీ కడుపుతో కూడా బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతోందా? ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే షుగర్ కంట్రోల్ తప్పినట్లే!
Image Credit: Diabetes Warning Signs

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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