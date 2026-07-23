Immunity Boost Citrus Fruits: విటమిన్ సి పుష్కలంగా లభించే పండ్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల శరీర రోగనిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఆరెంజ్, నిమ్మకాయ, గ్రేప్ఫ్రూట్ వంటి సిట్రస్ పండ్లలో విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇవి రక్త కణాల (Blood cells) ఉత్పత్తికి ఎంతగానో తోడ్పడటమే కాకుండా, మన శరీరంలోని ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఈ వర్షాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడుతుంది, తద్వారా సీజనల్ జబ్బులు మన చుట్టూ ముట్టకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.
వెల్లుల్లి..
వర్షాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి వెల్లుల్లిని కూడా ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. వెల్లుల్లిలో 'అలిసిన్' అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇందులో శక్తివంతమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు లభిస్తాయి. ఇవి సీజనల్ వ్యాధులు మనల్ని చుట్టుముట్టకుండా కాపాడతాయి. వీటిని మీ రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. వీటిని సులభంగా ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవచ్చు, దీనివల్ల ప్రధానంగా వర్షాకాలంలో వచ్చే వివిధ రకాల వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు.
అల్లం..
అల్లంలో కూడా అనేక ఆయుర్వేద గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఒక కప్పు అల్లం టీ తయారు చేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది గొంతు నొప్పి సమస్యకు కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రకృతి సిద్ధమైన పరిష్కారం. అల్లంను వివిధ రకాలుగా వాడుకోవచ్చు, ఎందుకంటే సీజనల్ జబ్బుల నుండి మనల్ని రక్షించే పోరాట శక్తి ఇందులో ఉంటుంది.
ఆకుకూరలు..
పాలకూర వంటి రకరకాల ఆకుకూరలను కూడా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. వీటిలో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి సీజనల్ వ్యాధుల నుండి మనల్ని సమర్థవంతంగా కాపాడుతాయి. మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు మరియు పండ్లు కచ్చితంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే వీటి ద్వారా మన శరీరానికి అవసరమైన గరిష్టమైన ఖనిజాలు లభిస్తాయి.
గింజలు, విత్తనాలు..
బాదం, వాల్నట్స్ వంటి కొన్ని రకాల గింజలలో విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటమే కాకుండా, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఒక గుప్పెడు గింజలను లేదా విత్తనాలను నానబెట్టి తీసుకోవడం వల్ల, అవి సీజనల్ జబ్బులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే ఇమ్యూనిటీని అందిస్తాయి.
తేనె..
తేనెలో కూడా సహజమైన యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు దాగి ఉన్నాయి. జలుబు, దగ్గు సమస్యలకు తేనె ఒక మంచి చికిత్సగా చెప్పవచ్చు. గోరువెచ్చని నీటిలో లేదా టీలో తేనె కలిపి తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తేనె ఒక సహజమైన ఔషధంగా కూడా పనిచేస్తుంది.. అందుకే దగ్గు సమస్య ఉన్నప్పుడు చిన్న పిల్లలకు కూడా దీనిని సురక్షితంగా వాడుతుంటారు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook