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వర్షాకాలంలో జబ్బుల బారిన పడకూడదా? ఈ 5 సూపర్ ఫుడ్స్ తింటే మీ ఇమ్యూనిటీ రాకెట్‌లా పెరుగుతుంది!

వర్షాకాలం ప్రారంభమవడంతో వాతావరణంలో మార్పులు వస్తాయి.. ఈ నేపథ్యంలో మన శరీర రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) పెంచేలా పండ్లు, కూరగాయలను ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవాలి, వీటినే మనం సిట్రస్ పండ్లు అని కూడా పిలుస్తుంటాము. మన ఇంట్లో రోజువారీగా ఉపయోగించే నిమ్మకాయ వంటి పండ్లు విటమిన్ సికి ప్రధాన వనరులు. కాబట్టి, ఇమ్యూనిటీని పెంచే విటమిన్ సి ఉండే వివిధ రకాల పండ్లు ఏంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:30 PM IST
వర్షాకాలంలో జబ్బుల బారిన పడకూడదా? ఈ 5 సూపర్ ఫుడ్స్ తింటే మీ ఇమ్యూనిటీ రాకెట్‌లా పెరుగుతుంది!
Image Credit: Immunity Boost Citrus Fruits

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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