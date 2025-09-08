English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart health: హార్ట్‌ బ్లాక్‌ కాకుండా.. అర్టెరీ బలంగా మార్చే చిట్కా, వైద్యుల సూచన..!

5 ways to strengthen arteries: అర్టెరీ బ్లాక్ వల్ల చాలామంది గుండెలు ఆగిపోతున్నాయి. మంచి కిడ్నీలు, కాలేయ ఆరోగ్యానికి ప్రయత్నించే మనం అర్టెరీ బ్లాగ్ ని పట్టించుకోకుండా ఉంటారు. అయితే వైద్యుల సూచన మేరకు కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటారు. ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉండే రక్తం, ఖనిజాలు, హార్మోన్స్ మన గుండెలో ఉంటాయి. అయితే వీటి పనితీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 8, 2025, 04:54 PM IST

5 ways to strengthen arteries:  ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం సరైన లైఫ్ స్టైల్ ఉంటేనే మన గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దీనికి సరైన ఎక్సర్‌సైజ్ డైట్ పాటిస్తూ గుండెను రక్షించుకోవాలి. అవి అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.  రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్ సైజ్ చేయడం వల్ల మీ కండరాలు బలంగా మారుతాయి. అంతే కాదు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయి. ఇక బీపీ స్థాయిలు కూడా తగ్గుతాయి. అయితే కొన్ని నివేదికల ప్రకారం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్ సైజ్ చేసి బలం పెంచుకున్న వారిలో అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటాయి. అర్టెరీ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల హైపర్ టెన్షన్ సమస్య కూడా వస్తుంది. 

 ఒమేగా 3S.. 
 ఒమేగా 3S పుష్కలంగా ఉండే ఫుడ్ డైట్ లో చేర్చుకోవటం వల్ల అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటుంది. ప్రధానంగా చియా విత్తనాలు, వాల్నట్స్, కొవ్వు చేపలు తినాలి. ఇందులో ఒమేగా 3 ఉంటుంది. ఇది మంట సమస్యను తగ్గించి మన గుండె రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఫిష్ ఆయిల్ కూడా అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ వల్ల వెంటనే గుండె సమస్యలు వచ్చి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి

 రెగ్యులర్ గా ఒకే సమయంలో మంచి నిద్ర పోవటం అర్టెరీ బ్లాక్ ని తగ్గిస్తుంది. వైద్యుల ప్రకారం ప్రతిరోజు సరైన నిద్ర ఉండాలి. లేకపోతే అర్టెరీ బ్లాక్ అయ్యే సమస్య ఉంటుంది. ప్రధానంగా వయసు పెరుగుతున్నా కొద్దీ నిద్రలో మార్పు వస్తుంది. వారిలో నిద్ర సరిగా ఉండేలా చూసుకోండి లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది. 

వర్క్ లోడ్ వల్ల ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది స్ట్రెస్ కి గురవుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారు డైలీ మెడిటేషన్  వంటివి చేయాలి. శ్వాస సంబంధిత ఎక్సర్‌సైజులు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. మన నాడీ వ్యవస్థ పని తీరు కూడా మెరుగవుతుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రతిరోజు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల స్ట్రోక్, అటాక్ సమస్య రాకుండా ఉంటాయి. 

 సరైన జీవనశైలి, ఆరోగ్యం బాగా లేకున్నా.. వయసు రీత్యా గుండె ప్రమాదంలో పడుతున్న అంతే కాదు హై బీపీతో బాధపడుతున్న వాళ్లకు కూడా అర్టెరీ బ్లాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. హై కొలెస్ట్రాల్ తో కూడా ఈ సమస్య వస్తుంది. మన గుండె రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్‌ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇక స్మోకింగ్ వల్ల కూడా క్రమేణా శరీరంలోకి విష పదార్థాలు లోపటికి వెళ్లి డయాబెటిస్ పెంచుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి: పచ్చి బొప్పాయితో ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధికి చెక్‌ పెట్టొచ్చు తెలుసా?

ఇదీ చదవండి: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heart health tipsprevent artery blockagenatural ways to clean arteriesomega 3 for heartfoods for heart health

