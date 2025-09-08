Heart health: హార్ట్‌ బ్లాక్‌ కాకుండా.. అర్టెరీ బలంగా మార్చే చిట్కా, వైద్యుల సూచన..!

5 ways to strengthen arteries: ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం సరైన లైఫ్ స్టైల్ ఉంటేనే మన గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. దీనికి సరైన ఎక్సర్సైజ్ డైట్ పాటిస్తూ గుండెను రక్షించుకోవాలి. అవి అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్ సైజ్ చేయడం వల్ల మీ కండరాలు బలంగా మారుతాయి. అంతే కాదు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయి. ఇక బీపీ స్థాయిలు కూడా తగ్గుతాయి. అయితే కొన్ని నివేదికల ప్రకారం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్ సైజ్ చేసి బలం పెంచుకున్న వారిలో అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటాయి. అర్టెరీ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల హైపర్ టెన్షన్ సమస్య కూడా వస్తుంది.
ఒమేగా 3S..
ఒమేగా 3S పుష్కలంగా ఉండే ఫుడ్ డైట్ లో చేర్చుకోవటం వల్ల అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటుంది. ప్రధానంగా చియా విత్తనాలు, వాల్నట్స్, కొవ్వు చేపలు తినాలి. ఇందులో ఒమేగా 3 ఉంటుంది. ఇది మంట సమస్యను తగ్గించి మన గుండె రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఫిష్ ఆయిల్ కూడా అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ వల్ల వెంటనే గుండె సమస్యలు వచ్చి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి
రెగ్యులర్ గా ఒకే సమయంలో మంచి నిద్ర పోవటం అర్టెరీ బ్లాక్ ని తగ్గిస్తుంది. వైద్యుల ప్రకారం ప్రతిరోజు సరైన నిద్ర ఉండాలి. లేకపోతే అర్టెరీ బ్లాక్ అయ్యే సమస్య ఉంటుంది. ప్రధానంగా వయసు పెరుగుతున్నా కొద్దీ నిద్రలో మార్పు వస్తుంది. వారిలో నిద్ర సరిగా ఉండేలా చూసుకోండి లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది.
వర్క్ లోడ్ వల్ల ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది స్ట్రెస్ కి గురవుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారు డైలీ మెడిటేషన్ వంటివి చేయాలి. శ్వాస సంబంధిత ఎక్సర్సైజులు చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. మన నాడీ వ్యవస్థ పని తీరు కూడా మెరుగవుతుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా ఉంటుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రతిరోజు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల స్ట్రోక్, అటాక్ సమస్య రాకుండా ఉంటాయి.
సరైన జీవనశైలి, ఆరోగ్యం బాగా లేకున్నా.. వయసు రీత్యా గుండె ప్రమాదంలో పడుతున్న అంతే కాదు హై బీపీతో బాధపడుతున్న వాళ్లకు కూడా అర్టెరీ బ్లాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. హై కొలెస్ట్రాల్ తో కూడా ఈ సమస్య వస్తుంది. మన గుండె రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇక స్మోకింగ్ వల్ల కూడా క్రమేణా శరీరంలోకి విష పదార్థాలు లోపటికి వెళ్లి డయాబెటిస్ పెంచుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
ఇదీ చదవండి: పచ్చి బొప్పాయితో ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధికి చెక్ పెట్టొచ్చు తెలుసా?
ఇదీ చదవండి: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్ వైద్యుల సూచన..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook