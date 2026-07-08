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కిడ్నీలో రాళ్లు సహజంగా కరిగేలా చేసే 5 అద్భుతమైన హోం రెమెడీస్!

కిడ్నీలో రాళ్లు అంటే శరీరంలోని ఖనిజాలు, లవణాలు గట్టిపడటమే అని అంటారు. ఇవి కిడ్నీలలో రాళ్ల రూపంలో పేరుకుపోతాయి.. దీనివల్ల కడుపు నొప్పి, నడుము నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. మూత్ర విసర్జన సమయంలో ఈ నొప్పి మరింత పెరుగుతుంది. రాళ్లు పరిమాణం పెద్దగా ఉన్నప్పుడు అవి మూత్ర ప్రవాహానికి అడ్డుపడి, సహజంగా బయటకు రాకుండా ఇబ్బంది పెడతాయి. అయితే, ఇంట్లో కొన్ని చిట్కాలతో ఈ కిడ్నీ రాళ్లను కరిగించే అవకాశం ఉంది, అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:17 PM IST
కిడ్నీలో రాళ్లు సహజంగా కరిగేలా చేసే 5 అద్భుతమైన హోం రెమెడీస్!
Image Credit: How to Dissolve Kidney Stones FastSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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కిడ్నీలో రాళ్లు సహజంగా కరిగేలా చేసే 5 అద్భుతమైన హోం రెమెడీస్!
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