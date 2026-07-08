/కిడ్నీలో రాళ్లు సహజంగా కరిగేలా చేసే 5 అద్భుతమైన హోం రెమెడీస్!

How to Dissolve Kidney Stones Fast: కిడ్నీ రాళ్లను కరిగించాలంటే ముందుగా మన ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవాలి. ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి. ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తే కిడ్నీ రాళ్లు సులభంగా కరిగిపోయే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉప్పును అతిగా తీసుకోవడం లేదా శరీరంలో కొన్ని ఖనిజాలు ఎక్కువై రాళ్లుగా మారడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. వీటి పరిమాణం పెరిగినప్పుడు యూరిన్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.. దీని కోసం వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం అవసరం. అయితే, సైన్స్ ద్వారా నిరూపితమైన కొన్ని ఇంటి చిట్కాలతో మీరు కిడ్నీ రాళ్లను తగ్గించుకోవచ్చు.
నీళ్లు ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోండి...
కిడ్నీ రాళ్ల సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి. తగినంత నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. నీరు తగినంతగా తీసుకోవడం వల్ల ఖనిజాలు కరిగిపోతాయి.. దీనివల్ల రాళ్లు పేరుకుపోయే సమస్య తగ్గుతుంది. చిన్న చిన్న రాళ్లు ఉన్నట్లయితే అవి యూరిన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ మూత్రం రంగు డార్క్ గా కనిపిస్తే, వెంటనే నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనివల్ల రాళ్లు పేరుకుపోకుండా ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ సుమారు మూడు లీటర్ల వరకు నీళ్లు తాగడం మంచిది, ముఖ్యంగా ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
నీళ్లతో నిమ్మరసం...
నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది.. ఇది కిడ్నీలో రాళ్లు పేరుకుపోకుండా అద్భుతంగా కాపాడుతుంది. ఇందులో ఉండే సిట్రేట్, క్యాల్షియం వల్ల ఏర్పడే రాళ్లకు అడ్డుగా మారుతుంది. కిడ్నీ రాళ్లు పరిమాణం పెరగకుండా ఇవి బయటకు పంపడానికి సహాయపడతాయి. NHs నివేదిక ప్రకారం, నిమ్మరసాన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ స్టోన్స్ సమస్య తగ్గుతుంది. అయితే, ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న నిమ్మరసం మాత్రమే తీసుకోవాలి తప్ప, బయట దొరికే బేవరేజెస్ తీసుకోకూడదు.
ఉప్పు తగ్గించండి...
డైట్లో ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకుంటే సోడియం స్థాయిలు పెరుగుతాయి, ఇది క్యాల్షియం రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి, కిడ్నీ రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారు ఉప్పును ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది.
క్యాల్షియం ఫుడ్స్ తీసుకోండి...
చాలామంది క్యాల్షియం తీసుకోవడం ఆపేస్తారు.. కానీ అలా కాకుండా వైద్య నిపుణుల సూచన మేరకు క్యాల్షియం ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పాలు, పెరుగు, చీజ్ వంటి వాటిలో క్యాల్షియం ఉంటుంది. ఇవి ఆక్సలేట్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి. పేగుల్లో క్యాల్షియం బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అందుకే వైద్యులు సూచించిన క్యాల్షియం సప్లిమెంట్లను తీసుకోవడం మంచిది.
ఆక్సలేట్స్ తగ్గించండి...
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పాలకూర, బీట్రూట్ జాతికి చెందిన కూరగాయలు, స్వీట్ పొటాటో, గింజలు, చాక్లెట్, సోయా ఉత్పత్తుల్లో ఆక్సలేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, వీటిని పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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