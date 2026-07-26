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ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంటను తగ్గించే మ్యాజిక్ ఫుడ్స్.. న్యూట్రిషనిస్ట్ సూచించిన 5 ఆశ్చర్యకరమైన పదార్థాలు ఇవే!

యాసిడ్‌ రిఫ్లక్స్‌ సమస్య అప్పుడప్పుడు వేధిస్తూనే ఉంటుంది. ప్రధానంగా స్పైసి ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఇలా జరుగుతుంది అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ, అతిగా స్ట్రెస్‌ తీసుకోవడం వల్ల ఇది వస్తుంది. కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల వీటికి పెట్టవచ్చు అది సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోల వైరల్ అవుతున్నాయి స్ట్రెస్ అతిగా అవటం వల్ల కూడా యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్, చెస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటాయట. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 26, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:37 PM IST
ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంటను తగ్గించే మ్యాజిక్ ఫుడ్స్.. న్యూట్రిషనిస్ట్ సూచించిన 5 ఆశ్చర్యకరమైన పదార్థాలు ఇవే!
Image Credit: 5 Tryptophan-Rich Foods:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంటను తగ్గించే మ్యాజిక్ ఫుడ్స్.. న్యూట్రిషనిస్ట్ సూచించిన 5 ఆశ్చర్యకరమైన పదార్థాలు ఇవే!
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