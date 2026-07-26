/ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంటను తగ్గించే మ్యాజిక్ ఫుడ్స్.. న్యూట్రిషనిస్ట్ సూచించిన 5 ఆశ్చర్యకరమైన పదార్థాలు ఇవే!

5 Tryptophan-Rich Foods: మీరు అతిగా తీసుకోవడం వల్ల అది మెదడుపై ప్రభావం చూపదు. ఇది నేరుగా మీ గట్ ఆరోగ్యం పై ప్రభావం చూపుతుంది. సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. స్ట్రెస్ వల్ల యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ కూడా అవుతుందట. ఎప్పుడు మీరు ప్రతి రోజు స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల అది రాను రాను యాంగ్జైటీ క్రమేణా దీని వల్ల జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. దీంతో యాసిడిటీ, కడుపులో అజీర్తి, మంట సమస్యలు కూడా వస్తాయి.. ఇది తరచూ కూడా కారణం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
అయితే ఇది నిజమా అని చాలామంది అనుకుంటారు.. కానీ పోషకాహారల నిపుణుల ప్రకారం ప్రాణాంతక స్ట్రెస్ వల్ల గట్ ఆరోగ్యం ప్రధానంగా ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి ట్రిఫ్టోఫెన్ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కాస్త ఇది సహజంగా నయం అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. మీరు ఎక్కువగా తరచూ చెస్ట్ పెయిన్, యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల బాధపడుతున్న వాళ్ళు అయితే మీ డైట్ లో కొన్ని మార్పులు చేర్చుకోవాలి.. ట్రిప్టోఫెన్ ఉండే ఫుడ్స్ సెరోటినిన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడతాయి. దీంతో మీ మెదడు, కడుపునకు హాయిని కూడా అందిస్తుంది. అలాంటి ఐదు రకాల ఫుడ్స్ మీ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఈ గట్ ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది. మంచి ఉపశమనం కూడా పొందుతారు.
వాల్ నట్స్, బాదం..
యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ తో బాధపడుతున్న వారు న్యూట్రిషన్ ప్రకారం నానబెట్టిన ఐదు బాదం, రెండు వాల్నట్స్, ఒక బ్రెజిల్ నెట్ రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇందులో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది.. కాబట్టి బ్రెయిన్, కడుపుకు కూడా సహజమైన యాసిడ్ సమతుల్యం చేస్తుంది . బాదం కడుపులో యాసిడ్ని సమతులం చేయడంతో పాటు వాల్నట్స్ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ తగ్గించే గుణం కలిగి ఉంటుంది..
నల్ల కిస్మిస్..
న్యూట్రిషనిస్ట్ అభిప్రాయం ప్రకారం నానపెట్టిన కిస్మిస్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా యాంటసిడ్గా పనిచేస్తుంది.. ఇందులో సహజమైన కూలింగ్ గుణాలు ఉంటాయి. రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం నల్ల కిస్మిస్ తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. రాత్రి నానబెట్టిన ఐదు కుంకుమపువ్వు రెమ్మలతో పాటు ఐదు కిస్మస్ ఒక కప్పులో గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
పండిన బనానా ..
బాగా మాగిన అరటి పండులో కూడా ట్రిఫ్టోఫెన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.. అంతేకాదు ఇందులో విటమిన్ b6 కూడా ఉంటుంది. సహజమైన సేరోటినిన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీంతో ఇందులో సహజమైన చక్కెరలు ఉంటాయి. ఇది మెదడుకు కూడా మంచిది. అరటిపండు ఈజీగా అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు డైట్ లో చేర్చుకోవచ్చు..
స్వీట్ పొటాటో..
దీన్ని మనం చిలగడ దుంప పని కూడా పిలుస్తాం. ఇందులో సహజమైన కార్బ్స్ ఉంటాయి. ఇది త్వరగా గ్రహించే గుణం కలిగిస్తుంది. ట్రిప్టోఫెన్ ఉంటుంది స్వీట్ పొటాటో జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపు చేస్తుంది.. అమైనో యాసిడ్స్ మెదడుకు చేరి సెరోటినిన్లా మారుతుంది..
చమోమిలే టీ..
చమోమిలే టీ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది.. న్యూట్రిషనిస్ట్ ప్రకారం యాసిడిటీ తగ్గించి మంచి ఉపశమనం కావాలంటే ఈ చమోమిలే టీ తో గుమ్మడి గింజలు కూడా కలిపి తీసుకోవాలి.
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