/వర్షాకాలంలో రీఛార్జ్ అవ్వండి.. నీరసం తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 5 మార్గాలు!

Monsoon Fatigue: వర్షాకాలం ప్రకృతి పచ్చదనంతో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది, పువ్వులు పూస్తాయి. కానీ అదే సమయంలో వ్యాధులు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సమయంలో దోమల వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా, కొంతమందిలో నిద్రలేమి, జీర్ణ సమస్యలు కూడా వెంటాడుతాయి.. దీనికి ప్రధాన కారణం శక్తి తగ్గడం కావచ్చు. వర్షాకాలంలో కూడా యాక్టివ్గా ఉండటానికి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం వంటివి చేయాలి. వర్షాకాలంలో ఎండ తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇంట్లోనే ఉండి ఆఫీసు పనులు చేసేవారికి నిద్ర సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇమ్యూనిటీ స్థాయిలు తగ్గి, ఒత్తిడి (Stress) పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆహారం సరిగ్గా అరగక కడుపు సమస్యలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే, కొన్ని నివేదికల ప్రకారం కొన్ని అలవాట్లు పాటించడం ద్వారా ఈ సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.
ఎక్కువ ప్రోటీన్, ఖనిజాలు..
వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకునే ఆహారం చాలా ముఖ్యం. ఆహారంలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా తప్పనిసరి. ఇది పోషకాల శోషణను పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా గుడ్లు, పప్పులు, తాజా పెరుగు, గింజలు, విత్తనాలను మీ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా ఉండటానికి విటమిన్ సి తీసుకోవడం తప్పనిసరి, ఇది మీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. రోజూ తగిన మోతాదులో ప్రోటీన్ తీసుకుంటూ, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి..
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, వర్షాకాలంలో చలి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలామంది తక్కువగా నీరు తాగుతుంటారు. అయితే, ఎప్పటికప్పుడు తగిన మోతాదులో నీరు తీసుకోవాలి, లేకపోతే నీరసం, కడుపు సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మర్చిపోకుండా నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఇది రోజంతా అవసరమైన శక్తిని అందిస్తుంది.
మంచి నిద్ర..
జనరల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం, మన నిద్ర స్థాయిలు మన శక్తి సామర్థ్యాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. చాలామంది వర్షాకాలంలో రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోవడం వల్ల, ఉదయం వారి శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గుతాయి. ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ బలహీనపడుతుంది. అందుకే సరైన సమయంలో, తగినంత నిద్రపోవడం చాలా అవసరం.
సన్ లైట్ తప్పనిసరి..
ఎంత వర్షం పడినా, ప్రతిరోజు కొద్దిసేపు ఎండ తగిలేలా బయటకు రావడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనివల్ల సహజంగా విటమిన్-డి లభిస్తుంది. ఉదయం నడక (Walking) చేయడం చాలా మంచిది. రోజువారీ జీవితంలో ఇంటి పరిసరాల్లో ఎండ తగిలే చోట కాసేపు ఉండటం లేదా యోగా వంటివి చేయడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది.
పేగు ఆరోగ్యం..
న్యూట్రియెంట్స్ జర్నల్ ప్రకారం, వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీని మెరుగుపరచుకోవడం చాలా అవసరం. ఆరోగ్యకరమైన బాక్టీరియా పెరగడానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. గట్ (Gut) ఆరోగ్యం బాగుంటేనే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి పెరుగు, మజ్జిగ, పండ్లు మరియు కూరగాయలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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