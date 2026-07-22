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వర్షాకాలంలో రీఛార్జ్ అవ్వండి.. నీరసం తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 5 మార్గాలు!

వర్షాకాలం రాగానే రోగాల ప్రభావం కూడా పెరుగుతుంది. కొంతమందిలో రోగనిరోధక శక్తి (Immunity) తక్కువగా ఉంటే సీజనల్ జబ్బులు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంది. వర్షాకాలంలో చాలామంది తరచూ నీరసంగా ఉండటం, ఏ పని చేయాలన్నా ఆసక్తి లేకపోవడం, ఎక్కువగా నిద్ర రావడం లేదా జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. అయితే, వర్షాకాలంలో వచ్చే ఈ వ్యాధుల భారం నుండి బయటపడటానికి ఐదు ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:34 PM IST
వర్షాకాలంలో రీఛార్జ్ అవ్వండి.. నీరసం తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 5 మార్గాలు!
Image Credit: Monsoon Fatigue

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వర్షాకాలంలో రీఛార్జ్ అవ్వండి.. నీరసం తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 5 మార్గాలు!
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