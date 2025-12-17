Amla: చలికాలం ప్రతిరోజు ఒక ఉసిరికాయ తింటే సూపర్ ఫుడ్.. ఈ నమ్మలేని హెల్త్‌ బెనిఫిట్స్‌..!

Amla Benefits In Winter: ఉసిరిలో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక సీట్రాస్ జాతికి చెందిన పండు. దీన్ని డ్రై చేసి తెచ్చుకోవచ్చు. లేకపోతే నేరుగా తీసుకునే అలవాటు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ సి ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. అంతే కాదు విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. ఇది మన చర్మ, జాయింట్ పెయిన్ సమస్యలకు కూడా మంచి రెమిడీ ఇందులో గ్యాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది.
నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్..
ఉసిరికాయ నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పని చేస్తుంది. చలికాలం రొంప సమస్యలు అధికంగా వేధిస్తాయి. జలుబు, గొంతు నొప్పి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటాము. ఇలాంటి సమయంలో ఉసిరి తీసుకోవాలి. ఇందులో ఆయుర్వేద పరంగా రసాయన అనే గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది సీజనల్ జబ్బులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపడుతుంది. ఇందులో యాంటీ వైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి సీజనల్ జబ్బుల నుంచి కాపాడుతుంది. ఇందులో మెడిసినల్ గుణాలు ఉంటాయి.
షుగర్ కంట్రోల్..
ఉసిరికాయ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ చేయడమే కాదు.. కొలెస్ట్రాల్ని కూడా కట్ చేస్తుంది. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఈ కొలెస్ట్రాల్ సమస్య కూడా వేధిస్తుంది తర్వాత ఇది గుండె సమస్యలకు దారితీస్తుంది. చలికాలం ప్రతిరోజు ఉసిరికాయ తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణలో ఉంటుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయులను పెంచుతుంది. ప్రధానంగా డయాబెటిస్ టైప్ 2 డయాబెటిస్ వారికి ఇది మంచిది.
మెరుగైన కాలేయ పనితీరు..
ఉసిరి గుండె ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు.. కాలేయ పనితీరు కూడా మేలు చేస్తుంది. చలికాలం తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో జీవన సమస్యలు కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో లాక్సేటివ్ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. చలికాలం వచ్చే మలబద్ధక సమస్య కూడా ఇది మంచి రెమెడీ. కాలేయ సెల్ కాపాడుతుంది. శరీరంలో విష పదార్థాలు బయటికి పంపిస్తుంది.
చర్మం ..జుట్టుకు మేలు..
చలికాలం ఉసిరి తీసుకోవడం వల్ల చర్మం.. జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. హెయిర్ డామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. విటమిన్ సి, యంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా రక్త సరఫరా మెరుగు చేస్తుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఉసిరి తీసుకోవడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. హార్మోన్ అసమతులత నివారిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
