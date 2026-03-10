English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Amla Juice Benefits: ఉసిరి నీటితో ఆరోగ్య సిరి..అధిక బరువు, షుగర్ కంట్రోల్ చేయడం ఇప్పుడు సులభం!

Amla Juice Benefits For Weight Loss: ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన అద్భుత ఔషధం ఉసిరికాయ. కేవలం ఒక గ్లాసు ఉసిరి నీటిని మీ రోజువారి జీవితంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ "పచ్చి ఉసిరి రసం" ఒక వరంలా పనిచేస్తుంది.

Mar 10, 2026

పురాతన కాలం నుండి ఆయుర్వేదంలో ఉసిరికాయకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఉసిరి నీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కొలెస్ట్రాల్, చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ
ఉసిరి నీరు రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని నివారిస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నవారు ఉసిరి నీటిని తాగడం వల్ల ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం మెరుగుపడుతుంది. ఇది సహజంగా షుగర్ లెవల్స్‌ను అదుపులో ఉంచుతుంది.

బరువు తగ్గుదల..
శరీర జీవక్రియను వేగవంతం చేయడంలో ఉసిరి నీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు బరువు తగ్గాలనుకుంటే, వ్యాయామంతో పాటు ఈ పానీయాన్ని తీసుకుంటే శరీరంలోని అదనపు కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుంది. ఇందులో పుష్కలంగా ఉండే విటమిన్-సి మీ ఇమ్యూనిటీని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షిస్తుంది.

జీర్ణ సమస్యలకు పరిష్కారం
అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఉసిరి నీటిని తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇది శరీరాన్ని లోపలి నుండి శుభ్రపరుస్తుంది.

ఉసిరి రసం ఎలా తీసుకోవాలి?
ఉదయాన్నే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో ఉసిరి రసాన్ని కలుపుకుని తాగాలి. ఈ పానీయం కొంచెం వగరుగా అనిపిస్తే, రుచి కోసం కొద్దిగా తేనెను కలుపుకోవచ్చు.

(గమనిక: ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం ఉసిరి రసం ఒక ఉత్తమ ఎంపిక. అయితే, ఏదైనా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా మందులు వాడుతున్న వారు ఈ పానీయాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఒకసారి వైద్యుని సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Amla WaterAmla Juice Benefitshow to drink amla waterweight lossAmla Water Health Benefits

