English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • How To Control Blood Sugar: 400 ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్.. ఈ 3 పానీయాలతో కంట్రోల్ చేయవచ్చు!

How To Control Blood Sugar: 400 ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్.. ఈ 3 పానీయాలతో కంట్రోల్ చేయవచ్చు!

How To Control Blood Sugar In Telugu: మధుమేహం ఉన్నవారు రోజు ఉదయాన్నే షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా ఉండడానికి ఈ మూడు రకాల పానీయాలు తీసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఇందులో ఆయుర్వేద గుణాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి రక్తంలోని చక్కర పరిమాణాలను నియంత్రించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:50 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
How To Control Blood Sugar: 400 ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్.. ఈ 3 పానీయాలతో కంట్రోల్ చేయవచ్చు!

How To Control Blood Sugar With Drinks: రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు కొంతమందిలో రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనివల్ల డయాబెటిస్ రోగులు తీవ్ర ఆందోళనబడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమందిలో మధుమేహాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి ఎన్ని మందులు వాడినప్పటికీ సరైన ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నారు. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు ఎన్నో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తీసుకునే ఆహారాలు తప్పకుండా ఆరోగ్యవంతమైనవిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే డైట్ పద్ధతిలో ఆహారాలు తినడం వల్ల కూడా మధుమేహం నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కొంతమందిలో రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలు ఎల్లప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఇలా పెరిగితే ఆయుర్వేద నిపుణులు తెలిపిన రెమిడీలు పాటించడం చాలా మంచిదని కొంతమంది నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆ రెమిడి లేనిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆమ్లా రసం..
ఆయుర్వేదంలో ఉసిరికాయలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఆమ్లా ను ఆరోగ్యానికి ఒక వరంలా భావిస్తారు. అందుకే ఆయుర్వేద నిపుణులు మధుమేహంతో బాధపడే వారిని ఆమ్లా రసం తాగమని సూచిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి ఈ రసంలో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి.. కాబట్టి రోజు ఉదయాన్నే ఆమ్లరసం తాగడం వల్ల రక్తంలోని చక్కర స్థాయిలను ఎంతో సులభంగా నియంత్రించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ రసాన్ని ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల చర్మ సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందవచ్చు. 

దాల్చిన చెక్కనీరు 
ఆయుర్వేదంలో దాల్చిన చెక్క నీటికి కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ చెక్కలో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలుంటాయి. ఇవి రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలు పెరుగుతున్న వారు రోజు ఉదయాన్నే ఒక కప్పు వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ వేసి బాగా మరిగించి వడకట్టుకొని ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగండి. ఇలా తాగితే షుగర్ లెవెల్స్ సులభంగా కంట్రోల్ అవుతాయి.

Also Read: Walking vs Running: వాకింగ్‌ లేదా రన్నింగ్‌.. మోకాళ్ల ఆరోగ్యానికి ఏది బెట్టర్‌..?

మెంతుల నీరు 
మెంతుల నీరు కూడా రక్తంలోని చక్కెర పరిమాణాలను నియంత్రించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అందుకే చాలామంది ఆయుర్వేద నిపుణులు రోజు ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఒక గ్లాసు మెంతుల నీటిని తాగమని సూచిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మెంతుల నీటిని తాగాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఒక రోజు ముందే వీటిని నీటిలో నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఉదయాన్నే గోరువెచ్చగా మరిగించి తాగితే.. తప్పకుండా డయాబెటిస్ ఉన్న వారిలో అనేక మార్పులు వస్తాయి.

Also Read: Walking vs Running: వాకింగ్‌ లేదా రన్నింగ్‌.. మోకాళ్ల ఆరోగ్యానికి ఏది బెట్టర్‌..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Blood Sugar LevelSugar LevelNormal SugarBlood Sugar FastingBlood Sugar Test

Trending News