English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Anti Aging Food For Skin: ఇవి తింటే 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా 20 ఏళ్ల కుర్రాళ్ల లాగా అందంతో మెరిసిపోతారు!

Anti Aging Food For Skin: ఇవి తింటే 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా 20 ఏళ్ల కుర్రాళ్ల లాగా అందంతో మెరిసిపోతారు!

Anti Aging Foods For Youthful Skin: వయస్సు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే అని నిరూపించాలంటే మన ఆహారపు అలవాట్లు చాలా ముఖ్యం. 50 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా 20 ఏళ్ల యువతీ యువకుల్లా మెరిసిపోవాలంటే ఖరీదైన క్రీములు కంటే సహజమైన పోషకాహారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. యవ్వనాన్ని కాపాడే ఆ 'సూపర్ ఫుడ్స్' ఏంటో తెలుసుకోండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 25, 2026, 02:20 PM IST

Trending Photos

Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!
5
deeksha seth
Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!
High Protein Breakfasts: గుడ్ల కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న 8 ఇండియన్ టిఫిన్లు ఇవే..!
8
High Protein Indian Breakfast
High Protein Breakfasts: గుడ్ల కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న 8 ఇండియన్ టిఫిన్లు ఇవే..!
Star Heroine: 52 ఏళ్ల వయస్సులో హీరోయిన్ మళ్లీ ప్రేమా..మిస్టరీ మ్యాన్‌తో కనిపించిన ఫోటోలు కలకలం
6
Malaika Arora
Star Heroine: 52 ఏళ్ల వయస్సులో హీరోయిన్ మళ్లీ ప్రేమా..మిస్టరీ మ్యాన్‌తో కనిపించిన ఫోటోలు కలకలం
Anupama Parameswaran: నేను ఆడుకున్న దాన్నే తినిపించారు.. వాంతులు అయ్యాయి.. ఘోరమైన విషయం బయటపెట్టిన నటి
5
Anupama Parameswaran interview
Anupama Parameswaran: నేను ఆడుకున్న దాన్నే తినిపించారు.. వాంతులు అయ్యాయి.. ఘోరమైన విషయం బయటపెట్టిన నటి
Anti Aging Food For Skin: ఇవి తింటే 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా 20 ఏళ్ల కుర్రాళ్ల లాగా అందంతో మెరిసిపోతారు!

Anti Aging Foods For Youthful Skin: వయస్సు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే అని నిరూపించాలంటే మన ఆహారపు అలవాట్లు చాలా ముఖ్యం. 50 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా 20 ఏళ్ల యువతీ యువకుల్లా మెరిసిపోవాలంటే ఖరీదైన క్రీములు కంటే సహజమైన పోషకాహారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. యవ్వనాన్ని కాపాడే ఆ 'సూపర్ ఫుడ్స్' ఏంటో తెలుసుకోండి.

Add Zee News as a Preferred Source

యవ్వనాన్ని పెంచే అద్భుత ఆహారాలు
బెర్రీలు
బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్ వంటి పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని దెబ్బతినకుండా కాపాడి, ముఖంపై ముడతలు రాకుండా చూస్తాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల చర్మం తాజాగా కనిపిస్తుంది.

ఆకుకూరలు & కూరగాయలు
పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి వాటిలో విటమిన్ ఎ, సి, కె ఉంటాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలను దూరం చేయడమే కాకుండా, సహజమైన మెరుపును అందిస్తాయి. వీటిని మీ రోజువారీ భోజనంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల బాడీ డిటాక్స్ అవుతుంది.

అవకాడో
చర్మ సంరక్షణలో అవకాడోకు సాటిలేదు. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు చర్మానికి అవసరమైన తేమను అందిస్తాయి. దీనివల్ల చర్మం సాగకుండా, యవ్వనంగా, మృదువుగా ఉంటుంది.

డ్రై ఫ్రూట్స్ & విత్తనాలు
బాదం, వాల్‌నట్స్, కిస్‌మిస్, గుమ్మడి గింజలు వంటి వాటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మార్చడంతో పాటు వృద్ధాప్య ఛాయలను దరిచేరనివ్వవు.

గ్రీన్ టీ
సాధారణ టీ, కాఫీలకు బదులుగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల శరీరంలోని మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగించి, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది.

ముఖ్య సూచన..
30 ఏళ్లు దాటినప్పటి నుంచే సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తే, భవిష్యత్తులో చర్మంపై ముడతలు, నల్లటి మచ్చల వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. ఆహారంతో పాటు రోజుకు కనీసం 3-4 లీటర్ల నీరు తాగడం వల్ల చర్మం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండి మెరిసిపోతుంది.

Also Read: Vijay Rashmika Wedding: విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక పెళ్లి సందడి మొదలు..పెళ్లిపందిరిలో ఫొటోల ఎగ్జిబిషన్..ఏడేళ్ల ప్రేమకి గుర్తుగా..!

Also REad: AC Electricity Bill: 1 టన్ ఏసీ గంటకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? AC కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

anti wrinkle foods to eatEating berriesanti aging foods for femalesseedsTop 5 anti aging foods

Trending News