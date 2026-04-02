World Health Day 2026: ప్రతిరోజూ తగినంత నీళ్లు తాగుతున్నారా? మీ శరీరం నీటి కోసం అరిచి చెబుతున్న ఈ లక్షణాలు మీకు ఉన్నాయా?

How Much Water Should Drink Daily: మన బిజీ లైఫ్లో కాస్త సమయం దొరక్కా జీవనశైలిపై అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అది రాను రాను ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మనం తీసుకునే ఆహారం మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే మన నిత్యజీవితంలో నీళ్లు ఎంతో ముఖ్యం. నీరు లేనిదే మానవాళి ఉనికి లేదు. అయితే ప్రతిరోజు మీకు కావలసినంత నీరు తీసుకుంటున్నారా? అయితే మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఏమాత్రం అజాగ్రత్త వహించడం మంచిది కాదు. అది ప్రాణాంతక పరిస్థితులకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల వల్ల డిహైడ్రేషన్కు గురవుతారు. అయితే బిజీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కొంతమంది నీళ్లు తాగడం కూడా మర్చిపోతారు. ఇది అనేక వ్యాధులకు కారణం అవుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. నీళ్లు సరైన మోతాదులో తీసుకోకపోతే జీర్ణక్రియపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. రాను రాను అది మెదడుపై దాని లక్షణాలు కనిపించేలా చేస్తుంది. ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేసినా అది ఆరోగ్య పని తీరుపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే కొన్ని లక్షణాలు గ్రహించి మీరు నీళ్లు తక్కువగా తీసుకుంటున్నారని జాగ్రత్త పడండి.
తగినంత నీళ్లు తాగకపోతే ఏం జరుగుతుంది?
మన శరీరంలో ఎక్కువ శాతం నీళ్లు ఉంటాయి. దాదాపు అన్ని శరీర అవయవాల పనితీరుకు ఇది ఎంతో ముఖ్యం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం మన శరీరానికి శక్తి అందాలన్నా.. రక్తప్రసరణ సులభతరం కావాలన్నా మన శరీరంలో నుంచి విషపదార్థాలు బయటికి పంపించాలంటే కూడా నీళ్లు అవసరం. నీళ్లు మూత్రపిండాల పనితీరుతోపాటు ఎలక్ట్రో లైట్ సమతుల్యతతో కూడా ఎంత అవసరమని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ సూచిస్తుంది. మీ శరీరానికి కావాల్సిన నీరు ఏ మాత్రం తగ్గినా అది మానసిక ఆరోగ్యం పై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరంలో నీటి శాతం 2 శాతం తగ్గినా కూడా మీ జ్ఞాపక శక్తిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు ఇవే..
మన శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. క్లీవ్ లాండ్ క్లినిక్ ప్రకారం డిహైడ్రేషన్ ప్రారంభ లక్షణాలు వెంటనే మీరు గుర్తించకపోతే ప్రాణాంతక పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆ లక్షణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్యనిపుణుల హెచ్చరిక..
మన శరీరంలో నీరు తగ్గినప్పుడు పెదవులు పొడిబారుతాయి. అంతేకాదు నిత్యం అలసటగా ఉంటారు. కొంత మందిలో తలనొప్పి, తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మరి కొంతమందిలో మూత్రం ముదురు, పసుపు రంగులో కనిపిస్తుంది. ఇక కండరాలలో నొప్పి ఏకాగ్రత కోల్పోవడం తదుపరి లక్షణాలు. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో నీళ్లు తగ్గడం వల్ల ఎలక్ట్రోలైట్ అసమతుల్యతకు వడదెబ్బ, మూత్రపిండాల వ్యాధి, రాళ్లు, కోమా చివరికి మరణానికి కూడా దారితీస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Also Read: రాత్రిపూట వేసుకునే ఈ ప్యాక్తో ఉదయం లేచేసరికి గ్లాసీ స్కిన్.. ఇదే ఆ మ్యాజికల్ ప్యాక్!
Also Read: ఫూల్స్ డే ఏప్రిల్ 1వ తేదీనే ఎందుకు జరుపుకొంటారు? దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది తెలుసా?
ప్రతిరోజు ఎంత నీళ్లు తాగాలి?
ప్రతి రోజు ఎంత నీళ్ళు తాగాలని వయసు ప్రకారం ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాదు వాళ్లు చేస్తున్న శారీరక శ్రమ, ఉంటున్న వాతావరణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాదు ఆరోగ్యం పై కూడా దీనికి ముడిపడి ఉంటుంది. పెద్దలు ప్రతిరోజు 3 లీటర్ల నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఇక వేడి వాతావరణంలో వ్యాయామం చేసినప్పుడు ఎక్కువగా నీళ్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎల్లప్పుడూ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలంటే ?
మీరు నిత్యం హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలంటే మీతో ఎప్పుడూ వాటర్ బాటిల్ ఉంచుకోవడం మంచిది. దాన్ని చూడటం వల్ల అన్న నీళ్లు తాగాలని గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే చక్కెర ఉండే పానీయాల కంటే నీళ్లకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. నిమ్మకాయ ఏదైనా కలుపుకొని నీళ్లు తీసుకోవచ్చు. వృద్ధులు, పిల్లలు సరైన మోతాదులో నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఇక ఈ నీళ్లతో పాటు నీటిశాతం అధికంగా ఉండే పండ్లు కూడా డైట్లో చేర్చుకోవాలి.
సరైన మోతాదులో నీళ్లు తీసుకుంటే?
నిత్యం సరైన మోతాదులో నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది. అంతేకాదు రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగవుతుంది. శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో ఉంటుంది. వైద్య నిపుణుల ప్రకారం వయోజన మహిళలు రోజుకు 12 కప్పుల నీళ్లు తీసుకోవాలి. పురుషులు 16 కప్పుల నీళ్లు తీసుకోవడం మంచిది.
వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి..
తీవ్రంగా తల తిరగడం, తలనొప్పి, అధిక దాహం, మూత్ర విసర్జన వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే మాత్రం కచ్చితంగా వైద్యులను సంప్రదించాలని కైలాష్ దీపక్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ మాన్సీ నిగం సూచించారు. ప్రధానంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, మధుమేహం, రక్తపోటు ఉన్నవాళ్లు డీహైడ్రేషన్ గురి కాకుండా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
