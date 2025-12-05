Autism Treatment: పిల్లల్లో ఆటిజం.. వైద్యులు చెప్పే నివారణ చర్యలు ఇవే! ఇది బాగుంటే అంతే మంచిదే..

Autism Awareness In India: నేటి తరం చిన్నపిల్లల్లో ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ (ASD) అనే సమస్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతోంది. అయితే పిల్లల్లో మానసిక, శారీరక ఎదుగుదల అనేది గట్ హెల్త్ (జీర్ణాశయ, పిత్తాశయ ఆరోగ్యం)పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కుటుంబాలు తమ పిల్లల పోషణపై అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తుంది. అయితే పోషకాల కంటే పిల్లల గట్ హెల్త్ అనేది ఎంతో ముఖ్యం. దీని ప్రాముఖ్యత, నివారణ గురించి ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్, వర్ణం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్కు చెందిన డాక్టర్ షాలినీ రెడ్డి పరుపతి మాటల్లోనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శారీరిక ఎదుగుదలలో లోపం ఉంటే కచ్చితంగా గట్ హెల్త్ లోపం ఉండే అవకాశం ఉంది. గట్ను శరీరానికి రెండో మెదడు అని పిలుస్తారు. ఇది వేలాస్ అనే నాడీ ద్వారా సెరోటోనిన్ అనే పిలిచే న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ల ద్వారా బ్రెయిన్తో నేరుగా సంభాషించే వ్యవస్థ. ఇది 90 శాతం ప్రక్రియ మొత్తం గట్లో జరుగుతుంది. గట్, మెదడు మధ్య ఈ సంబంధాన్ని గట్ బ్రెయిన్ యాక్సిస్ అంటారు. ఈ ప్రక్రియలో ఏమాత్రం గట్ ప్రభావితం అయినప్పుడు పిల్లల ప్రవర్తనలో చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది.
గట్ అనేది మన జీర్ణాశయ, పిత్తాశయలోని హానికరమైన బ్యాక్టీరియ కలయి. ఆటిజంతో బాధపడుతున్న చాలా మంది పిల్లలు గట్ బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయిన కారణంగా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడతాయి. దీన్ని డైస్బయోసిస్ అంటారు. డైస్బియోసిస్ అనేది ముందస్తు లేదా తరచుగా యాంటీబయాటిక్ వాడకం, తక్కువ ఫైబర్ ఆహారాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం, నిద్ర అంతరాయం, ఒత్తిడి వంటి అనేక కారణాల వల్ల సంభవిస్తుంది. ఆటిజంతో బాధపడుతున్న పిల్లలు కూడా ఎంపిక చేసిన ఆహార విధానాలను కలిగి ఉంటారు. అధిక కార్బోహైడ్రేట్, తక్కువ ఫైబర్ ఆహారాలను ఇష్టపడతారు. ఇవి ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియాను మరింత తగ్గిస్తాయి.
డైస్బియోసిస్ సంభవించినప్పుడు, పిల్లలు మలబద్ధకం, విరేచనాలు, ఉబ్బరం లేదా కడుపులో అసౌకర్యాన్ని అభివృద్ధి చేయవచ్చు. ఈ గట్ సమస్యలు చిరాకు, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, ఇంద్రియ సున్నితత్వాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. నిద్ర సమస్యలను కలిగిస్తాయి. కొన్ని హానికరమైన బ్యాక్టీరియా పునరావృత ప్రవర్తనలు, హైపర్యాక్టివిటీని తీవ్రతరం చేసే రసాయనాలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
పేలవమైన గట్ ఆరోగ్యం కూడా గట్ లైనింగ్ లీక్ అయ్యేలా చేస్తుంది. చిన్న ఇన్ఫ్లమేటరీ అణువులు రక్తప్రవాహంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అవి మెదడుకు చేరుకుంటాయి. లక్షణాలను మరింత దిగజార్చుతాయి.
ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. గట్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు. ఫైబర్ పెంచడం, ప్రోబయోటిక్స్, ప్రీబయోటిక్స్ జోడించడం, పులియబెట్టిన ఆహారాలు, ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్, చక్కెరను తగ్గించడం, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడతాయి. మలబద్ధకాన్ని ముందుగానే చికిత్స చేయడం వల్ల పిల్లల ప్రవర్తనలో చాలా మార్పుతో పాటు ఆటిజం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
మెరుగైన గట్ ఆరోగ్యం ఆటిజంకు చికిత్స చేయకపోయినా, పిల్లవాడు మరింత సుఖంగా, నియంత్రించబడినట్లు అనిపించడంలో ఇది ఒక భాగం కావచ్చు. ప్రతిస్పందనలు విస్తృతంగా మారుతుంటాయి. కానీ పేగు ఆరోగ్యానికి శ్రద్ధ వహించడం అనేది తరచుగా పెద్ద సంరక్షణ ప్రణాళికలో సరళమైన, సహాయక దశగా మారింది.
