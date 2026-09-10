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షుగర్ మందుల పనితీరు తగ్గించే 4 పదార్థాలు ఇవే.. పొరపాటున కూడా కలిపి తీసుకోవద్దు!

డయాబెటీస్‌తో బాధపడేవారు కొన్ని ఫుడ్స్‌కు దూరంగా ఉండాలి. లేకపోతే మందులు తీసుకున్నా పెద్దగా ప్రభావం చూడకపోవచ్చు. ప్రధానంగా గ్లైసెమిక్‌ సూచీ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోకూడదు. డయాబెటీస్‌ ఫ్రెండ్లీ కాని కొన్ని పండ్లు, కూరగాయలు ఉన్నాయి, అవేంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:38 PM IST
షుగర్ మందుల పనితీరు తగ్గించే 4 పదార్థాలు ఇవే.. పొరపాటున కూడా కలిపి తీసుకోవద్దు!
Image Credit: Drinks You Should not Mix With Diabetes:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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