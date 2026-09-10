/షుగర్ మందుల పనితీరు తగ్గించే 4 పదార్థాలు ఇవే.. పొరపాటున కూడా కలిపి తీసుకోవద్దు!

Drinks You Should not Mix With Diabetes: డయాబెటీస్తో బాధపడేవారు కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. కొన్ని తినకూడదు.. ప్రధానంగా తృణధాన్యాలు, ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, చక్కెర లేని డైరీ ఉత్పత్తులు తినవచ్చు. షుగర్ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరిగిపోతాయి.
ఆల్కహాల్..
షుగర్తో బాధపడేవారు. ప్రధానంగా హైపోగ్లైసేమయాతో బాధపడుతున్నవారు మందు తీసుకుంటే ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. ఆల్కహాల్ కాలేయంలో ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇది గ్లూకోజ్ను విడుదల చేయదు. షుగర్ స్థాయిలు పడిపోతాయి. అయితే, మందు అలవాటు ఉన్నవారు పూర్తిగా ఒక్కసారి కాకుండా అప్పుడప్పుడు తాగాలి. ఎక్కువ క్యాలరీలు ఉండే ఫుడ్స్ తింటే బరువు కూడా పెరుగుతారు. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగిపోతాయి.
గ్రేప్ఫ్రూట్ జ్యూస్..
గ్రేప్ ఫ్రూట్ అనేది ఆరోగ్యకరమైన డైట్. కానీ, ఇది షురగ్ వ్యాధిగ్రస్థులకు మంచిది కాదు. ఈ గ్రేప్ఫ్రూట్ కూడా హైపోగ్లైసేమియా సమస్యను పెంచుతుంది. ఈ ద్రాక్ష పండు తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో స్టాటిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. ఇది గుండెపోటు, స్ట్రోక్కు కూడా కారణమవుతుంది. అంతేకాదు కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.
హై గ్లైసెమిక్ సూచీ..
గ్లైసెమిక్ సూచీ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను హఠాత్తుగా పెంచేస్తాయి. ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలను కూడా పెంచుతాయి. జీఐ ఫుడ్స్ తినాలనిపించడం, అతిగా తినడం వల్ల కూడా బరువు పెరుగుతారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం గ్లైసెమిక్ సూచీ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల గుండె సమస్యలు వస్తాయి. ఇది మరణానికి కూడా కారణమవుతుంది.
గ్లైసెమిక్ ఫుడ్స్కు ఉదాహరణ..
సోడా
స్వీట్ జ్యూసులు
వైట్ బ్రెడ్, రైస్
ప్రాసెస్ చేసిన సెరీల్స్, స్నాక్ఫుడ్స్
కేక్స్, కూకీస్, క్యాండీ
హై ఫ్యాట్ ఫుడ్స్..
ఆరోగ్యకరమైన డైట్ పాటించాలి. డైటరీ ఫ్యాట్ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. తక్షణ శక్తి కూడా అందుతుంది. విటమిన్స్ గ్రహించదు. ఫ్యాట్ అనేది కణాల అభివృద్ధికి కూడా సహాయపడుతుంది. అయితే, మీరు తీసుకునే ఫ్యాట్ రకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. హై ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ వల్ల వాంతులు, కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్, గుండెమంట, పొత్తి కడుపు నొప్పి కూడా వస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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