Banana For Pregnant Woman: కడుపుతో ఉన్న మహిళలు అరటిపండు తినొచ్చా? తింటే ఏం జరుగుతుంది?

Banana For Pregnant Women: అరటిపండు.. అన్ని కాలాల్లో, అతి తక్కువ ధరలో, సులభంగా లభించే ఒక అద్భుతమైన పోషకాహారం. చాలా మంది దీనిని సాధారణ పండుగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ, ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు, సాధారణ ఆరోగ్యానికి అరటిపండు చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ ఒకటి లేదా రెండు అరటిపండ్లు తినడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలకు, శిశువుకు కలిగే లాభాలు
గర్భధారణ సమయంలో సరైన పోషకాలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అరటిపండు తల్లికి, బిడ్డకు ఎలా సహాయపడుతుందంటే.. గర్భిణీలలో తరచుగా కనిపించే నీరసం, అలసటను తగ్గించి తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది. ఇందులోని ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇతర విటమిన్లు శిశువు మెదడు, వెన్నెముక అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి. గర్భధారణ సమయంలో మహిళల్లో వచ్చే మలబద్ధకం సమస్యను ఇందులోని ఫైబర్ నివారిస్తుంది.
ప్రయోజనం,ఎలా పనిచేస్తుంది?
తక్షణ శక్తి,ఇందులోని సహజ చక్కెరలు, ఫైబర్ రోజంతా మీకు కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తాయి.
మానసిక ఉల్లాసం.. "ఇందులోని ట్రిప్టోఫాన్ అనే పదార్థం ఒత్తిడిని తగ్గించి, మూడ్ని మెరుగుపరుస్తుంది."
రక్తహీనత నివారణ.."ఇనుము (Iron) పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచి, ఎనీమియా నుండి రక్షిస్తుంది."
రోగనిరోధక శక్తి.. "విటమిన్ బి6, విటమిన్ సి వల్ల జలుబు, ఫ్లూ వంటి సీజనల్ వ్యాధులు దరిచేరవు."
చర్మం, జుట్టు.. "యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి సహజ మెరుపును ఇచ్చి, జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి."
సూచన:
అరటిపండ్లు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి అయినప్పటికీ, గర్భధారణ సమయంలో మధుమేహం ఉన్నవారు లేదా కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తీసుకునే ముందు తమ వైద్యుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Nidhhi Agerwal In Bigg Boss: లూలూ మాల్ ఘటన తర్వాత తొలిసారి బయటకొచ్చిన హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్! ఎలా మారిపోయిందంటే?
Also Read: Nidhhi Agerwal In Bigg Boss: లూలూ మాల్ ఘటన తర్వాత తొలిసారి బయటకొచ్చిన హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్! ఎలా మారిపోయిందంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook