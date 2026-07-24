/Barley Water Benefits: షుగర్, హై-బీపీ చిటికెలో తగ్గే ఇంటి చిట్కా..ఈ నీళ్లు తాగితే కిడ్నీలు కూడా సేఫ్!

Barley Water Health Benefits: ప్రాచీన కాలం నుండి వస్తున్న సాంప్రదాయ ఆరోగ్య పానీయాలలో బార్లీ నీళ్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. బార్లీ గింజల్లో పుష్కలమైన పోషకాలు, మూలికా/ఔషధ గుణాలు ఉండటం వల్ల ఇవి అనేక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం దగ్గర నుంచి కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం వరకు బార్లీ నీళ్లు చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు.
బార్లీ నీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?
గుప్పెడు బార్లీ గింజలను నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ నీటిని వడకట్టి, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తాగిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
బార్లీలో ఉండే పోషకాలు
బార్లీలో విటమిన్ బి-కాంప్లెక్స్, ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, సెలీనియం, జింక్, ప్రోటీన్, అమైనో ఆమ్లాలు, పీచు పదార్థం (ఫైబర్), బీటా-గ్లూకాన్, శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
బార్లీ నీటి వల్ల కలిగే ముఖ్య ప్రయోజనాలు
షుగర్, బీపీ కంట్రోల్.. గుండె ఆరోగ్యం
బార్లీలోని బీటా-గ్లూకాన్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడం ద్వారా రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు కలగకుండా చూస్తుంది. ఫలితంగా బీపీ అదుపులో ఉండి, గుండెపోటు (హార్ట్ ఎటాక్) ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
కిడ్నీలు సురక్షితం
బార్లీ నీటికి శరీరంలోని విషపదార్థాలను (టాక్సిన్స్) బయటకు పంపే అద్భుతమైన గుణం (డిటాక్సిఫైయింగ్) ఉంది. ఇది కిడ్నీల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. కిడ్నీ స్టోన్లను కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది.
మెరుగైన జీర్ణ వ్యవస్థ.. బరువు తగ్గుదల
బార్లీలోని ఫైబర్ 'ప్రీ బయోటిక్'గా పనిచేసి జీర్ణవ్యవస్థలో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుతుంది. దీనివల్ల అజీర్తి, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. బాడీ మెటబాలిజాన్ని పెంచి, క్యాలరీలను వేగంగా కరిగిస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గానికి, అతిగా తినే అలవాటును అదుపు చేయడానికి ఇది బాగా తోడ్పడుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తి
శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను అందించి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. వేసవిలో లేదా అలసటగా ఉన్నప్పుడు ఇది సహజసిద్ధమైన 'రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్'లా పనిచేసి, శరీరం కోల్పోయిన ద్రవాలు, ఎలక్ట్రోలైట్లను తక్షణమే భర్తీ చేస్తుంది.
గమనిక: ఇది కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఆహారంలో మార్పులు చేసుకునే ముందు వైద్యులను లేదా పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
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