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Barley Water Benefits: షుగర్, హై-బీపీ చిటికెలో తగ్గే ఇంటి చిట్కా..ఈ నీళ్లు తాగితే కిడ్నీలు కూడా సేఫ్!

Barley Water Health Benefits: బార్లీ నీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అనేక పోషక విలువలు కలిగి ఉన్న బార్లీ నీటిని రోజూ తాగడం వల్ల రక్తంలో చక్కెరస్థాయి తగ్గడంతో పాటు రక్తపోటు, కిడ్నీ సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:11 PM IST
Barley Water Benefits: షుగర్, హై-బీపీ చిటికెలో తగ్గే ఇంటి చిట్కా..ఈ నీళ్లు తాగితే కిడ్నీలు కూడా సేఫ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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