English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

kidney Stones: బీరు తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు కరుగుతాయా? షాకింగ్ నిజాలు బయటపెట్టిన సర్వే!

Beer Can Reduce Kidney Stones: ఇటీవల, సోషల్ మీడియాలో బీర్ల గురించి అరుదైన విషయాల గురించి మనం తరచూ వింటూనే ఉన్నాం. ప్రతిరోజూ వేలాది విషయాలు చర్చిస్తున్నారు. కానీ ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో తెలియకుండానే ప్రజలు ఈ విషయాలను నమ్ముతారు. ఈ విషయంపై ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన వచ్చింది. అది ఎంత నిజమో నిపుణులే స్వయంగా చెప్పారు.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 12, 2025, 08:33 PM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
kidney Stones: బీరు తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు కరుగుతాయా? షాకింగ్ నిజాలు బయటపెట్టిన సర్వే!

Beer Can Reduce Kidney Stones: ఇటీవల, సోషల్ మీడియాలో బీర్ల గురించి అరుదైన విషయాల గురించి మనం తరచూ వింటూనే ఉన్నాం. ప్రతిరోజూ వేలాది విషయాలు చర్చిస్తున్నారు. కానీ ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో తెలియకుండానే ప్రజలు ఈ విషయాలను నమ్ముతారు. ఈ విషయంపై ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన వచ్చింది. అది ఎంత నిజమో నిపుణులే స్వయంగా చెప్పారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల చాలా మంది కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం మీరు అనుసరించే అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లే అని వైద్యులు అంటున్నారు. అయితే, బీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు కరిగిపోతాయని కొందరు నమ్ముతారు. ఇది నిజమేనా..? దీని గురించి పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మూత్రపిండాల్లో రాళ్ల గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. బీరు తాగడం వల్ల అవి సులభంగా తొలగిపోతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. మూత్రపిండాల్లో రాళ్లను వైద్యపరంగా నెఫ్రోలిథియాసిస్ అంటారు. ఇవి సాధారణంగా మూత్రపిండాల లోపల చిన్న వస్తువులు పేరుకుపోవడం వల్ల సంభవిస్తాయి. కాల్షియం, యూరిక్ ఆమ్లం, ఇతర ఖనిజాలు మూత్రపిండాలలో కలిసి స్ఫటికాలను ఏర్పరుస్తాయి. రాళ్లుగా గట్టిపడతాయి.

మూత్రపిండాల్లో రాళ్లకు ప్రధాన కారణాలు:
శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినప్పుడు, మూత్రం చిక్కగా మారుతుంది. దీనివల్ల ఖనిజాలు, లవణాలు గట్టిపడి రాళ్లు ఏర్పడతాయి. కొన్ని రకాల మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు వంశపారంపర్యంగా కూడా వస్తాయి. ఆక్సలేట్లు, సోడియం, యూరిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తినడం వల్ల కూడా రాళ్లు ఏర్పడతాయి.

బీర్ కి కిడ్నీలో రాళ్లకు మధ్య సంబంధం
బీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు తొలగిపోతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. కానీ ఇది తప్పు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బీరు తాగడం వల్ల మూత్ర ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల తరచుగా మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఐదు మిల్లీమీటర్ల కంటే చిన్న రాళ్లు మూత్రం ద్వారా బయటకు వస్తాయి. బీరులో రాళ్లను కరిగించే లేదా తొలగించే రసాయనాలు లేవు. 

మీరు ఎక్కువగా నీరు తాగినా, చిన్న రాళ్లు బయటకు వస్తాయి. బీరు తాగడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. బీరు, ఆల్కహాల్, శీతల పానీయాలు శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో.. ఇది కొత్త రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి, బీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు తొలగిపోతాయనే నమ్మకం పూర్తిగా తప్పు. అలాంటి నమ్మకాలను నమ్మే బదులు, సరైన వైద్య సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

Also Read: Mosquito Bites: మందు, బీరు తాగే వాళ్లను దోమలు కుడతాయా? సర్వేలో షాకింగ్ రిపోర్ట్!

Also Read: Liver Health: కాలేయ ఆరోగ్యానికి ఈ కూరగాయలు తినండి.. లివర్‌ ఫెయిల్యూర్‌ మీ దరిదాపుల్లోకి రాదు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

kidney stoneskidney stone treatmentkidney stones and beerdoes beer help kidney stoneskidney stone symptoms

Trending News