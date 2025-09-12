kidney Stones: బీరు తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు కరుగుతాయా? షాకింగ్ నిజాలు బయటపెట్టిన సర్వే!

Beer Can Reduce Kidney Stones: ఇటీవల, సోషల్ మీడియాలో బీర్ల గురించి అరుదైన విషయాల గురించి మనం తరచూ వింటూనే ఉన్నాం. ప్రతిరోజూ వేలాది విషయాలు చర్చిస్తున్నారు. కానీ ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో తెలియకుండానే ప్రజలు ఈ విషయాలను నమ్ముతారు. ఈ విషయంపై ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచన వచ్చింది. అది ఎంత నిజమో నిపుణులే స్వయంగా చెప్పారు.
ఇటీవల చాలా మంది కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం మీరు అనుసరించే అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లే అని వైద్యులు అంటున్నారు. అయితే, బీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు కరిగిపోతాయని కొందరు నమ్ముతారు. ఇది నిజమేనా..? దీని గురించి పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మూత్రపిండాల్లో రాళ్ల గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. బీరు తాగడం వల్ల అవి సులభంగా తొలగిపోతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. మూత్రపిండాల్లో రాళ్లను వైద్యపరంగా నెఫ్రోలిథియాసిస్ అంటారు. ఇవి సాధారణంగా మూత్రపిండాల లోపల చిన్న వస్తువులు పేరుకుపోవడం వల్ల సంభవిస్తాయి. కాల్షియం, యూరిక్ ఆమ్లం, ఇతర ఖనిజాలు మూత్రపిండాలలో కలిసి స్ఫటికాలను ఏర్పరుస్తాయి. రాళ్లుగా గట్టిపడతాయి.
మూత్రపిండాల్లో రాళ్లకు ప్రధాన కారణాలు:
శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గినప్పుడు, మూత్రం చిక్కగా మారుతుంది. దీనివల్ల ఖనిజాలు, లవణాలు గట్టిపడి రాళ్లు ఏర్పడతాయి. కొన్ని రకాల మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు వంశపారంపర్యంగా కూడా వస్తాయి. ఆక్సలేట్లు, సోడియం, యూరిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తినడం వల్ల కూడా రాళ్లు ఏర్పడతాయి.
బీర్ కి కిడ్నీలో రాళ్లకు మధ్య సంబంధం
బీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు తొలగిపోతాయని చాలా మంది నమ్ముతారు. కానీ ఇది తప్పు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బీరు తాగడం వల్ల మూత్ర ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల తరచుగా మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఐదు మిల్లీమీటర్ల కంటే చిన్న రాళ్లు మూత్రం ద్వారా బయటకు వస్తాయి. బీరులో రాళ్లను కరిగించే లేదా తొలగించే రసాయనాలు లేవు.
మీరు ఎక్కువగా నీరు తాగినా, చిన్న రాళ్లు బయటకు వస్తాయి. బీరు తాగడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. బీరు, ఆల్కహాల్, శీతల పానీయాలు శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో.. ఇది కొత్త రాళ్లు ఏర్పడటానికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి, బీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు తొలగిపోతాయనే నమ్మకం పూర్తిగా తప్పు. అలాంటి నమ్మకాలను నమ్మే బదులు, సరైన వైద్య సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
