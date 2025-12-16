English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Beetroot: రక్తపోటుకు చెక్‌.. కొలెస్ట్రాల్‌ కట్‌.. బీట్‌రూట్‌తో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!

Beetroot: రక్తపోటుకు చెక్‌.. కొలెస్ట్రాల్‌ కట్‌.. బీట్‌రూట్‌తో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!

Beetroot Controls BP: బీట్‌రూట్‌లో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. గులాబీ రంగులో కనిపించే ఇందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలం. బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఖనిజాలు దీంతో పాటు నైట్రేట్స్ బీటాలైన్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి కాలేయ పని తీరుకు మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం బీట్ రూట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు కూడా అదుపులో ఉంటుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:01 PM IST

Beetroot: రక్తపోటుకు చెక్‌.. కొలెస్ట్రాల్‌ కట్‌.. బీట్‌రూట్‌తో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!

 Beetroot Controls BP: గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడానికి బీట్ రూట్ తీసుకోవాలి. ఇందులో నైట్రేట్స్ బేటాలైన్స్ గుండె, కాలేయ పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా బీట్ రూట్ లేదా కర్రీ లేదా జ్యూస్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇది కాలేయ పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. మెదడు అభిజ్ఞా పనితీరు కూడా మేలు చేస్తుంది. రెగ్యులర్ డైట్ లో బీట్ రూట్ చేర్చుకోవడం వల్ల మన శరీర ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. 

 లో బీపీ..
 బీట్ రూట్ తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. ఇందులో డైటరీ ఫైబర్‌, నైట్రైట్స్ ఉంటాయి. ఇవి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గా శరీరంలో మారతాయి. ఇవి రక్తనాళాలకు మంచి ఉపశమనం అందించి, సరఫరాను మెరుగు చేస్తాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం హైపర్‌టెన్షన్ నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కార్డియో ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. బీట్ రూట్ మెదడు నరాల కూడా మేలు చేస్తుంది . ఇది స్ట్రోక్ ప్రమాదాలను తప్పిస్తుంది.

 నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం…
 బీట్ రూట్లో బేటాలైన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇందులోని బలమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంట ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ సమతులన చేసి ఆక్సిడేటీవ్‌ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతాయి. బీట్‌రూట్‌ గుండె ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు కూడా వ్యతిరేక గుణాలు కలిగి ఉంటుంది.

 ఆక్సిజన్ సరఫరా..
 బీట్ రూట్ రక్త సరఫరాని మెరుగు చేయడమే కాదు.. ఆక్సిజన్ రవాణాకు కూడా తోడ్పడుతుంది. కండరాలకు ఇది ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తుంది. స్టామినాను మెరుగు చేస్తుంది. కండరాల శక్తిని డబుల్‌ చేస్తుంది. నీరసం నివారిస్తుంది. బీట్ రూట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కార్డియో  ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. బీట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇది బ్రెయిన్ కి కూడా రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. 

 గుండె ఆరోగ్యం..
 బీట్ రూట్ తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ప్రాణాంతక స్ట్రోక్ సమస్యలు రాకుండా బీట్ రూట్ కొలెస్ట్రాల్‌ని కూడా తగ్గిస్తుంది. నొప్పి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. 

 కాలేయ ఆరోగ్యం..
 బీట్ రూట్ కాలేయ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందులో బేటాలైన్స్‌ అధికంగా కొవ్వు నిల్వ ఉండకుండా కాపాడుతుంది. రెగ్యులర్‌గా బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకుంటే మన శరీరం డీటాక్సీఫై అయిపోతుంది. హానికర ఫ్యాట్ నిల్వ ఉండకుండా మెరుగు చేస్తుంది. 

 మెదడుకు మేలు..
 బీట్ రూట్ మెదడు ఆరోగ్య కణాల, రక్తనాళాలకు కూడా రక్త సరఫరాను మెరుగు చేసి ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేస్తుంది.కంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. బీట్ రూట్ స్మూథీ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ప్రోటీన్ షేక్ కూడా యాడ్ చేసి తీసుకుంటారు. వెజిటేబుల్ జ్యూస్ యాపిల్, బెర్రీ, క్యారెట్ కలిపి జ్యూస్ తయారు చేసుకుని బ్లెండ్‌ చేసి తీసుకోవటం మంచిది. ఇది సమతుల ఆహారం అవుతుంది. 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

