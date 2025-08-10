English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Blood Disease: ఈ ఎర్ర రసం తాగితే పడకగదిలో ఆ సమస్యలు రావు!

Blood Increasing Foods: కొంతమంది మహిళలు రక్త సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వారు పీరియడ్స్ వంటి సమస్యల కారణంగా రక్తహీనతను ఎదుర్కొంటారు. అలాంటి వారు క్రింద ఇవ్వబడిన రసం తాగడం ద్వారా శరీరంలో రక్తాన్ని పెంచుకోవచ్చు. అలాగే, వారు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:42 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
5
Shilpa Shetty
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
Blood Disease: ఈ ఎర్ర రసం తాగితే పడకగదిలో ఆ సమస్యలు రావు!

Blood Increasing Foods: కొంతమంది మహిళలు రక్త సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వారు పీరియడ్స్ వంటి సమస్యల కారణంగా రక్తహీనతను ఎదుర్కొంటారు. అలాంటి వారు క్రింద ఇవ్వబడిన రసం తాగడం ద్వారా శరీరంలో రక్తాన్ని పెంచుకోవచ్చు. అలాగే, వారు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు.

బీట్‌రూట్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇనుముతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఈ కూరగాయ హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో కాల్షియం, భాస్వరం ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడతాయి. బీట్‌రూట్ ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఈ ఎర్రటి కూరగాయ రక్త పరిమాణాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. బీట్‌రూట్‌లో ఉండే ఐరన్ మహిళల్లో రక్తహీనతను నయం చేయడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పోషకాలు మహిళల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడతాయి.

రుతుక్రమ సమయంలో నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. బీట్‌రూట్‌లోని యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఈ సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పి, వాపును తగ్గిస్తాయి. బీట్‌రూట్‌లో నైట్రేట్లు కూడా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. అలసట నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. శక్తిని పెంచుతాయి.

బీట్‌రూట్ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిలోని పోషకాలు రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బీట్‌రూట్‌లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో సహా మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది.

Also Read: Viral Video: 40 ఏళ్ల అంకుల్‌తో పాతికేళ్ల అమ్మాయి రొమాన్స్..నడిరోడ్డుపై సిగ్గులేకుండా..ఛీ..ఛీ..!!

Also Read: Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ. 55,000..రాబోయే రోజుల్లో జరిగేది ఇదే?..నివేదికలు వెల్లడి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

BloodBlood Increaseblood increasing foodsBlood Increasing Fruitsblood increasing vegetables

Trending News