Beetroot: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే విషం తాగినట్టే..వీళ్లు జన్మలో ఈ జ్యూస్ తాగకూడదు!

Beetroot Juice Side Effect: బీట్‌రూట్‌ తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. బీట్‌రూట్‌లను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటిని తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. కానీ కొంతమంది ఈ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ అస్సలు తాగకూడదు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 29, 2025, 02:14 PM IST

Beetroot: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే విషం తాగినట్టే..వీళ్లు జన్మలో ఈ జ్యూస్ తాగకూడదు!

Beetroot Juice Side Effect: బీట్‌రూట్‌ తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. బీట్‌రూట్‌లను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటిని తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. కానీ కొంతమంది ఈ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ అస్సలు తాగకూడదు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇది వారికి ప్రయోజనకరమైనది కంటే ప్రమాదకరం.

నిజానికి, బీట్‌రూట్‌లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రోజూ బీట్‌రూట్ రసం తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించవచ్చు. ఖాళీ కడుపుతో బీట్‌రూట్ రసం తాగడం ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.

బీట్‌రూట్‌లో ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫోలేట్, పొటాషియం, మాంగనీస్, ఐరన్, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి శరీరాన్ని అనేక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి కాపాడతాయి.

కానీ దాని రసం కొంతమందికి విషపూరితం కావచ్చు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. కొంతమందికి తెలియకపోయినా బీట్‌రూట్ రసం తాగకూడదు. తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు బీట్‌రూట్ రసం తాగకుండా ఉండాలి. బీట్‌రూట్‌లోని సమ్మేళనాలు రక్తపోటును మరింత తగ్గిస్తాయి.

ఒకవేళ అలాంటి వారు అనుకోకుండా బీట్‌రూట్ రసం తాగితే, వారికి ఆకస్మిక తలతిరుగుడు, తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అందుకే తక్కువ రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఎప్పుడూ బీట్‌రూట్ రసం తీసుకోవడం మానుకోవాలి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రూవీకరించడం లేదు.)

