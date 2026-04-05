  • World Health Day 2026: యువత జాగ్రత్త! పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఉంటే గుండెపోటు గ్యారెంటీ? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు?

World Health Day 2026: యువత జాగ్రత్త! పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఉంటే గుండెపోటు గ్యారెంటీ? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు?

How Belly Fat Raises Heart Attack Doctor Explains: ఊబకాయం సమస్యతో మన దేశంలో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. ఇది అందం పరంగా మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్యపరంగా కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఊబకాయం ఉంటే అది నేరుగా గుండె సమస్యలను సైతం తీసుకువస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:51 PM IST

World Health Day 2026: యువత జాగ్రత్త! పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఉంటే గుండెపోటు గ్యారెంటీ? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు?

How Belly Fat Raises Heart Attack Doctor Explains: ప్రధానంగా పొట్టచుట్టూ ఉన్న కొవ్వు పెరగడం వల్ల బాణపొట్ట కనిపిస్తుంది. అయితే, ఇదే ప్రాంతంలో కాలేయం, పేగులు, క్లోమం ఉంటాయి. ఇలాంటి కొవ్వు జీవక్రియపరంగా కూడా యాక్టీవ్‌గా ఉంటుంది. ఇది విషపదార్థాలను విడుదల చేస్తుంది. తద్వారా ఇది ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌, హార్మోనల్‌ అసమతుల్యతకు దారితీస్తుంది. రానరాను ఇది బ్లడ్‌ ప్రెజర్‌, ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకత, కొలెస్ట్రాల్‌ పెంచి గుండె సమస్యలను కూడా తీసుకువస్తుంది.

నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?
శారదాకేర్‌, హెల్త్‌సిటీ ఇంటర్నల్‌ మెడిసిన్‌ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ చిరాగ్‌ తండన్‌ ప్రకారం.. బెల్లీ ఫ్యాట్‌ అంటే కేవలం కాస్మోటిక్‌ సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది గుండె సమస్యలను ఆ వ్యక్తి తెలియకుండానే ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. మన భారత్‌లో ఊబకాయం భారీగా పెరుగుతుంది. ఇది హైపర్‌టెన్షన్‌ డయాబెటీస్‌, కార్డియోవాస్క్యూలర్‌ రోగాలను కూడా తీసుకువస్తుంది. అంతేకాదు బొడ్డుచుట్టూ ఉండే ఈ కొవ్వు అంతర్గత అవయవాలకు ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ పెంచుతుంది. అంతేకాదు జీవక్రియ పనితీరుకు కూడా ఇది ఆటంకం కలిగించి గుండెపై మరింత ఒత్తిడి పెంచుతుందట.

ఊబకాయం- గుండెకు ఉన్న కనెక్షన్‌ ఇదే..
ఊబకాయం తీవ్రతరమైనప్పుడు కార్డియో సమస్యలు వచ్చిన కేసులు అనేకం ఉన్నాయి. బొడ్డు చుట్టూ వచ్చే కొవ్వు ధమనుల్లో ఫలకాలను (Plaque) ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ధమనులు రక్తసరఫరాకు అడ్డంకిగా మారతాయి. దీంతో వ్యక్తులకు హార్ట్‌ అటాక్‌, స్ట్రోక్‌ సమస్యలు వస్తాయి.

భారత్‌లో ఊబకాయం పెరగడానికి కారణాలు..
భారత్‌లో ఊబకాయం శృతిమించుతోంది. ప్రధానంగా ఇది లైఫ్‌స్టైల్‌ మార్పులే కారణం. పనిభారం, ఎక్కువ స్క్రీన్‌ సమయం, మంచి డైట్‌ ఫాలో అవ్వకోవడం, అతిగా ప్రాసెస్‌ చేసిన ఫుడ్స్‌ తీసుకోవడం, చక్కెర, ట్రాన్స్‌ఫ్యాట్‌ కూడా కారణాలు.

పట్టణీకీకరణలో ప్రధానంగా ఫిజికల్‌ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. ఇది బరువు పెరగడానికి మరో కారణం, ఇది అన్నీ వయస్సుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది.ఈ ఊబకాయానికి మరో కారణం జెనిటిక్‌ పరంగా కూడా వస్తుంది.ఇవి కూడా గుండె ప్రమాదాలకు కారణం అవుతుంది.

ఈ లక్షణాలు అస్సలు విస్మరించకండి..
ఊబకాయానికి అసలు కారణం గుర్తించడం కష్టం కానీ, కొన్ని లక్షణాల ద్వారా ప్రమాదాన్ని గుర్తించండి.మీ బొడ్డుచుట్టూ కొవ్వు అతిగా పేరుకుపోవడం, అతిగా నీరసం, హైబీపీ, హఠాత్తుగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం, ఒత్తిడితో కూడిన ఆయాసం లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి.

మీ గుండెను ఎలా రక్షించుకోవాలంటే?
సమతుల ఆహారం తినండి. అంటే పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు డైట్‌లో చేర్చండి.
రోజూ మీరు కనీసం 45 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయండి. ఇది కార్డియో బలాన్ని పెంచుతుంది. స్ట్రెస్‌ అతిగా తీసుకున్నా ఫ్యాట్‌ బిల్డ్‌ అవుతుంది. అందుకే రోజూ యోగా, మెడిటేషన్‌ వంటివి చేయండి.

సరైన నిద్ర తప్పనిసరి..
బెల్లీఫ్యాట్‌ సైలంట్‌ కిల్లర్‌లా మారుతుంది. నిద్రలేమి సమస్యలు ఉంటే కూడా వైద్యులను సంప్రదించండి. ఇది కూడా గుండె సమస్యలను తెస్తుంది. (Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

