Diabetic Healthy Seeds: డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న వారు గింజలు డైట్లో చేర్చుకోవాలి. తద్వారా ఇందులో ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్ రక్తంలో హఠాత్తుగా చక్కెర పెరగకుండా చేస్తాయి. డయాబెటిస్ డైట్లో ఇవి చేర్చుకోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు కూడా తోడ్పడుతాయి. అంతేకాదు రక్త ప్రసరణ కూడా మెరుగు చేస్తాయి. చక్కెర పెరగనివ్వకుండా నియంత్రిస్తాయి. వైద్యుల్ల ప్రకారం మన డైట్ లో చేర్చుకోవాల్సిన విత్తనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
చియ విత్తనాలు..
చియా విత్తనాలు పోషకాలకు పవర్ హౌస్. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడుతాయి. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. చియా విత్తనాలు రక్తంలో చక్కెరను హఠాత్తుగా పెరగకుండా కాపాడుతాయి. కాని ఈ విత్తనాలను నానబెట్టి తీసుకోవాలి. స్మూథీ లేదా యోగార్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈజీగా విత్తనాలు ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడతాయి.
అవిసె గింజలు..
అవిసె గింజలు కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఫైబర్, లిగనన్స్ ఉంటాయి. ఇవి రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తాయి. అవిసె గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడుతాయి. అవిసె గింజలు పొడి రూపంలో తీసుకోవచ్చు. లేదా సలాడ్స్ లో వేసుకొని తీసుకుంటారు. ఇది స్మూథీలో తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
గుమ్మడి గింజలు..
గుమ్మడి గింజలో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ తో బాధపడుతున్న వారు ఇవి తీసుకోవాలి. ఇందులో మెగ్నీషియంతో పాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో నియంత్రిస్తుంది. జింక్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు , పాలీ అన్శాచ్యూరేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు సలాడ్ లేదా ఓట్ మిల్స్ లో వేసి తీసుకోవాలి.
సన్ఫ్లవర్ విత్తనాలు..
సన్ఫ్లవర్ విత్తనాలు కూడా డయాబెటిస్ వారికి మంచిది. ఇది ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం ఉంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నిర్వహిస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు సన్ఫ్లవర్ వితనాల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. సన్ఫ్లవర్ విత్తనాలు స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవాలి.
నువ్వులు..
నువ్వులు కూడా డయాబెటిస్ వారికి మంచిది. ఇందులో ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తాయి. నువ్వుల్లో లిగనెన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇన్సులిన్ నిరోధకతను మెరుగు చేస్తాయి. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ని తగ్గిస్తుంది. నువ్వుల్లో గ్లూకోస్ తగ్గి ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతాయి. నువ్వులు కూడా సలాడ్ లేకపోతే కూరలో వేసుకొని తినవచ్చు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
Read more: ఈ రెడ్డ్రింక్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి.. చెడు కొలెస్ట్రాల్కు చెక్ పెడతాయి..!
Read more: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్ సప్లిమెంట్.. ఏ క్రీము.. ఫేస్ప్యాక్ అవసరంలేదు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి