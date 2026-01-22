English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Gut Health: అజీర్తి.. డయేరియా.. మలబద్ధకం.. అన్నిటికీ ఒకటే పండు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

Gut Health: అజీర్తి.. డయేరియా.. మలబద్ధకం.. అన్నిటికీ ఒకటే పండు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

Best Fruit For Gut Health: అజీర్తి.. డయేరియా.. మలబద్ధకం ఏ సమస్యకైనా ఈ పండు తింటే మాయం. ఇది నిపుణుల సూచిస్తున్న డైట్‌. జీర్ణ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కడుపులో గ్యాస్ పేరుకుపోతుంది. అదేవిధంగా అజీర్తితో ఇబ్బంది పడతారు. తద్వారా దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య వస్తుంది. మరి కొంత మందిలో డయేరియా ఎక్కువ లూజ్ మోషన్స్ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:39 PM IST

Trending Photos

Atal Pension Yojana: రూ.5,000 పెన్షన్‌ఫై కేబినెట్‌ కీలకనిర్ణయం.. 2031 వరకు గ్యారంటీ!
5
Atal Pension Yojana
Atal Pension Yojana: రూ.5,000 పెన్షన్‌ఫై కేబినెట్‌ కీలకనిర్ణయం.. 2031 వరకు గ్యారంటీ!
Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!
5
motorola edge
Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!
Sun-Mars conjunction: శని రాశిలో సూర్యుడు-కుజుడు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ, ఆనందం!
6
Mars Conjunct Sun
Sun-Mars conjunction: శని రాశిలో సూర్యుడు-కుజుడు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ, ఆనందం!
Bank Holiday: బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిపివేత..! రేపు బ్యాంక్ హాలిడే వెనుక అసలు కారణం ఇదే..!
7
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిపివేత..! రేపు బ్యాంక్ హాలిడే వెనుక అసలు కారణం ఇదే..!
Gut Health: అజీర్తి.. డయేరియా.. మలబద్ధకం.. అన్నిటికీ ఒకటే పండు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

Best Fruit For Gut Health: నిపుణుల సూచన మేరకు కొన్ని రకాల పండ్లు మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అజీర్తితో కడుపు ఉబ్బరంగా మారుతుంది. రాను నాను దీర్ఘకాలిక సమస్య ఆరోగ్య కడుపు సమస్యలు వస్తాయి. మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ. దీనివల్ల మూడు స్వింగ్స్, ఎనర్జీ కోల్పోవడం, నిద్రలేమి సమస్యలు కూడా వెంటాడతాయి. అయితే మీ కడుపు ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే కొన్ని రకాల పండ్లు చేర్చుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 బొప్పాయి..
 రెగ్యులర్ గా బొప్పాయి పండు తీసుకోవటం వల్ల కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి తగ్గిపోయి. జీర్ణ సమస్యలకు చెక్‌ పెడుతుంది. బొప్పాయిలో పప్పైన్‌ అనే ఎంజైమ్‌ ఉంటుంది. ఇది ఆహారాన్ని విడగొడుతుంది. ప్రోటీన్ పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా కడుపులో గ్యాస్ తగ్గిపోతుంది. జీర్ణం ఆరోగ్యం మృదువుగా మారేలా చేస్తుంది. ప్రోటీన్ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తుంది. బొప్పాయి నేరుగా తినవచ్చు. లేకపోతే జ్యూస్ రూపంలోకి తీసుకోవచ్చు. అయితే తిన్న తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

పియర్ పండు..
పియర్‌ పండు కూడా దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమెడీ. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వారికి ఇది మంచి రెమెడీ. నిపుణుల ప్రకారం ఇందులో లాక్సేటివ్‌ గుణాలు నేచురల్‌గా కలిగి ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఆల్కహాల్ షుగర్ పేగుల నుంచి నీటిని గ్రహిస్తుంది.

 అరటిపండు..
 అరటి పండులో పొటాషియం ఉంటుంది. రక్తపోటును అదుపు చేస్తుంది. అయితే జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఎలక్ట్రో లైట్స్ ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్యకు మంచి రెమెడీ. అంతే కాదు ఇది డయేరియా సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి. 

 పైనాపిల్..
 పైనాపిల్ కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడటానికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో బ్రోమలైన్‌ అనే ఎంజైమ్‌ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఆహారాన్ని విడగొడుతుంది. కడుపులో మంట, నొప్పి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

యాపిల్..
 జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు యాపిల్ కూడా రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఇందులో ఫ్రీ బయోటిక్ ఉంటుంది. ఇది కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన గట్‌కు ఇది ఎంతో ముఖ్యం. ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసి.. మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ALso Read:​  పండుగ రోజు అందంగా మెరిసిపోవడానికి.. ఈ ఒక్క ఫేస్‌ప్యాక్‌ అప్లై చేయండి!

ALso Read:​ ఖరీదైన క్రీములు అవసరం లేదు.. మన ఇంట్లోనే ఉన్న ఈ 7 పదార్థాలే నిజమైన బ్యూటీ సీక్రెట్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Gut Healthbest fruit for gut healthdigestion problems solutionconstipation relief naturallydiarrhea home remedy

Trending News