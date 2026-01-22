Gut Health: అజీర్తి.. డయేరియా.. మలబద్ధకం.. అన్నిటికీ ఒకటే పండు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

Best Fruit For Gut Health: నిపుణుల సూచన మేరకు కొన్ని రకాల పండ్లు మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అజీర్తితో కడుపు ఉబ్బరంగా మారుతుంది. రాను నాను దీర్ఘకాలిక సమస్య ఆరోగ్య కడుపు సమస్యలు వస్తాయి. మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ. దీనివల్ల మూడు స్వింగ్స్, ఎనర్జీ కోల్పోవడం, నిద్రలేమి సమస్యలు కూడా వెంటాడతాయి. అయితే మీ కడుపు ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే కొన్ని రకాల పండ్లు చేర్చుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బొప్పాయి..
రెగ్యులర్ గా బొప్పాయి పండు తీసుకోవటం వల్ల కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి తగ్గిపోయి. జీర్ణ సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది. బొప్పాయిలో పప్పైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది ఆహారాన్ని విడగొడుతుంది. ప్రోటీన్ పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా కడుపులో గ్యాస్ తగ్గిపోతుంది. జీర్ణం ఆరోగ్యం మృదువుగా మారేలా చేస్తుంది. ప్రోటీన్ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తుంది. బొప్పాయి నేరుగా తినవచ్చు. లేకపోతే జ్యూస్ రూపంలోకి తీసుకోవచ్చు. అయితే తిన్న తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
పియర్ పండు..
పియర్ పండు కూడా దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమెడీ. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వారికి ఇది మంచి రెమెడీ. నిపుణుల ప్రకారం ఇందులో లాక్సేటివ్ గుణాలు నేచురల్గా కలిగి ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఆల్కహాల్ షుగర్ పేగుల నుంచి నీటిని గ్రహిస్తుంది.
అరటిపండు..
అరటి పండులో పొటాషియం ఉంటుంది. రక్తపోటును అదుపు చేస్తుంది. అయితే జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఎలక్ట్రో లైట్స్ ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్యకు మంచి రెమెడీ. అంతే కాదు ఇది డయేరియా సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి.
పైనాపిల్..
పైనాపిల్ కూడా జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడటానికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో బ్రోమలైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఆహారాన్ని విడగొడుతుంది. కడుపులో మంట, నొప్పి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
యాపిల్..
జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు యాపిల్ కూడా రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఇందులో ఫ్రీ బయోటిక్ ఉంటుంది. ఇది కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన గట్కు ఇది ఎంతో ముఖ్యం. ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసి.. మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
