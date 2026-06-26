Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /Monsoon Wellness: వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే రోజూ ఇవి తినాల్సిందే!

Monsoon Wellness: వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే రోజూ ఇవి తినాల్సిందే!

Food To Boost Immunity In Monsoon: వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది, దీనిని వ్యాధుల కాలం అని కూడా అంటారు. వర్షం వల్ల పొలాలు పచ్చగా మారి, నీటి లభ్యత పెరుగుతుంది . వాతావరణం చల్లగా మారుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలోనే అనేక సీజనల్ జబ్బులు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే మీ ఇమ్యూనిటీని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ వర్షాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:27 PM IST
Monsoon Wellness: వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే రోజూ ఇవి తినాల్సిందే!
Image Credit: Food To Boost Immunity In Monsoon:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Monsoon Wellness: వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే రోజూ ఇవి తినాల్సిందే!
monsoon immunity boosting foods1 min ago
2
Son Kills Father7 min ago
3
Jalaun Police station39 min ago
4
Telangana government1 hr ago
5
Goldman Surya bhai1 hr ago