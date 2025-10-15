English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Diabetes: షుగర్‌తో బాధపడే వారికి అమృతం..ఎంత తాగితే అంత ఆయుష్యు పెరుగుతుంది!

Diabetes: షుగర్‌తో బాధపడే వారికి అమృతం..ఎంత తాగితే అంత ఆయుష్యు పెరుగుతుంది!

Bitter Gourd Juice Benefits For Diabetes: మీకు డయాబెటిస్ ఉంటే.. ఈ కూరగాయను మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మర్చిపోవద్దు. దీని రసం రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. కాకరకాయలో పొటాషియం, విటమిన్లు ఎ, బి, సి, అలాగే రిబోఫ్లేవిన్ ఉంటాయి. వీటి వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 15, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
6
EPFO New Rules
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
5
Meena Second Marriage
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
Diabetes: షుగర్‌తో బాధపడే వారికి అమృతం..ఎంత తాగితే అంత ఆయుష్యు పెరుగుతుంది!

Bitter Gourd Juice Benefits For Diabetes: ఇటీవలి కాలంలో క్రమరహిత జీవనశైలి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారం కారణంగా, దేశంలో చాలా మంది ప్రజలు మధుమేహానికి గురవుతున్నారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర పానీయాలు, వేయించిన ఆహారాలు దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ఇది ఊబకాయం, జీవక్రియ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇది మధుమేహం రావడానికి దారితీస్తుంది. దీనితో పాటు, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం మరియు ఒత్తిడి ఈ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

చక్కెర స్థాయిని సకాలంలో నియంత్రించకపోతే, శరీరం అనేక వ్యాధులకు నిలయంగా మారవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, అధిక రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడానికి మీరు మీ ఆహారంలో కాకరకాయను చేర్చుకోవాలి. ఇది మధుమేహానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడే కూరగాయ. చక్కెరను నియంత్రించడంలో కాకరకాయ ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి... 

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కాకరకాయ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

కాకరకాయలో పొటాషియం, విటమిన్లు ఎ, బి, సి అలాగే రిబోఫ్లేవిన్ ఉంటాయి. ఇది క్లోమానికి చెందిన బీటా కణాలను బలపరుస్తుంది. ఇది శరీరం సరైన మొత్తంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. పాలీపెప్టైడ్-పి, చరాన్టిన్‌తో సహా దాని హైపోగ్లైసీమిక్ లక్షణాలు ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.

కాకరకాయ రసం ఎలా తయారు చేయాలి?
కాకరకాయ రసం తయారు చేయడానికి.. 1 దోసకాయ, 2 కాకరకాయలు, 3 టమోటాలు తీసుకోండి. గ్రైండర్లో రసం తీయండి. ప్రతి ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో దీన్ని తినండి. కావాలనుకుంటే.. మీరు రుచి కోసం నిమ్మకాయను కలుపుకోవచ్చు. అదనంగా సరైన డైట్, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, ఒత్తిడి తగ్గింపు కూడా డయాబెటిస్ నిర్వహణలో ముఖ్యమైనవి.

కాకరకాయ రసం తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు 
రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడమే కాకుండా, కాకరకాయ రసం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టును ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Cooking Oil: ఇంట్లో వంట కోసం ఏ నూనె మంచిది? ఒకే రకమైన నూనె వాడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Also Read: Ellyse Perry: విరాట్ కోహ్లీ టీమ్‌లో ఆసీస్ అందాల రాణి..మగాడికి సమానంగా రెండు చేతులా సంపాదిస్తుంది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bitter GourdBitter Gourd JuiceBitter Gourd Juice Benefitsbitter gourd juice benefits for skinBitter Gourd Benefits And Disadvantages

Trending News