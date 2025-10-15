Bitter Gourd Juice Benefits For Diabetes: ఇటీవలి కాలంలో క్రమరహిత జీవనశైలి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారం కారణంగా, దేశంలో చాలా మంది ప్రజలు మధుమేహానికి గురవుతున్నారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెర పానీయాలు, వేయించిన ఆహారాలు దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ఇది ఊబకాయం, జీవక్రియ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇది మధుమేహం రావడానికి దారితీస్తుంది. దీనితో పాటు, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడం మరియు ఒత్తిడి ఈ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
చక్కెర స్థాయిని సకాలంలో నియంత్రించకపోతే, శరీరం అనేక వ్యాధులకు నిలయంగా మారవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, అధిక రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడానికి మీరు మీ ఆహారంలో కాకరకాయను చేర్చుకోవాలి. ఇది మధుమేహానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడే కూరగాయ. చక్కెరను నియంత్రించడంలో కాకరకాయ ఎలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి...
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కాకరకాయ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
కాకరకాయలో పొటాషియం, విటమిన్లు ఎ, బి, సి అలాగే రిబోఫ్లేవిన్ ఉంటాయి. ఇది క్లోమానికి చెందిన బీటా కణాలను బలపరుస్తుంది. ఇది శరీరం సరైన మొత్తంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. పాలీపెప్టైడ్-పి, చరాన్టిన్తో సహా దాని హైపోగ్లైసీమిక్ లక్షణాలు ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
కాకరకాయ రసం ఎలా తయారు చేయాలి?
కాకరకాయ రసం తయారు చేయడానికి.. 1 దోసకాయ, 2 కాకరకాయలు, 3 టమోటాలు తీసుకోండి. గ్రైండర్లో రసం తీయండి. ప్రతి ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో దీన్ని తినండి. కావాలనుకుంటే.. మీరు రుచి కోసం నిమ్మకాయను కలుపుకోవచ్చు. అదనంగా సరైన డైట్, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, ఒత్తిడి తగ్గింపు కూడా డయాబెటిస్ నిర్వహణలో ముఖ్యమైనవి.
కాకరకాయ రసం తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడమే కాకుండా, కాకరకాయ రసం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టును ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
