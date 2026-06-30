/రోజూ బ్లాక్ కాఫీ తాగి ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గించుకున్నాడు.. 100 రోజుల్లోనే SGPT లెవెల్స్ నార్మల్!

Fatty Liver Remedies: బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య తగ్గుతుందా? ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో, ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గించుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి బ్లాక్ కాఫీని ఉపయోగించాడని, దానివల్ల అతని ఆరోగ్యం మెరుగుపడిందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కువ సేపు కూర్చొని పనిచేయడం, వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ఒబేసిటీ ఫ్యాటీ లివర్కు దారితీస్తుంది. ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు చికిత్స చేయించుకోవాలి. సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి బ్లాక్ కాఫీ తాగుతూ తన కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకున్నాడో వివరించిన వీడియో ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనేక వీడియోలలో కొన్ని మాత్రమే ట్రెండింగ్లో నిలుస్తాయి. వివేక్ రాచపూర్ అనే వ్యక్తి ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతూనే చికిత్స పొందుతున్నారు. ఎస్.జి.పి.టి (SGPT) పరీక్షల ద్వారా తనకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయిందని ఆయన తెలిపారు. పరీక్షలో ఆయన ఎస్.జి.బి.టి స్థాయి 56గా వచ్చింది, ఇది సాధారణం కంటే ఎక్కువ.
వివేక్ వరుసగా వంద రోజుల పాటు బ్లాక్ కాఫీ తీసుకున్నట్లు, అదే సమయంలో తన డైట్లో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. దీనివల్ల కేవలం 100 రోజుల్లోనే అతని SGPT రేటు 38కి తగ్గి, కాలేయ పనితీరు మెరుగుపడింది. దీనివల్ల శరీరం ఐరన్ను సమర్థవంతంగా గ్రహిస్తుండటమే కాకుండా, ఐరన్ స్థాయిలు కూడా నియంత్రణలో ఉన్నట్లు తేలింది.
సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ నవీన్ పోలవరపు ప్రకారం, కాఫీలోని వివిధ సమ్మేళనాలు కాలేయం కొన్ని అంశాలను గ్రహించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా, బ్లాక్ కాఫీలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, క్లోరోసినిక్ యాసిడ్ శరీరంలో మంటను (inflammation) తగ్గిస్తాయి. కాఫీలోని సమ్మేళనాలు కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని డాక్టర్ తెలిపారు.
అంతేకాదు కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, కాఫీని మధ్యస్తంగా తీసుకోవడం వల్ల కాలేయం దెబ్బతినకుండా కాపాడటమే కాకుండా, దాని పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కాఫీ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యల తీవ్రతను తగ్గిస్తుందని కూడా పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను నివారించాలంటే జీవనశైలిలో మార్పులు తప్పనిసరి. మనం తీసుకునే ఆహారం, పానీయాలు ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ప్రోటీన్లతో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ రాకుండా ఉంటుంది. దీంతో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
బ్లాక్ కాఫీ మ్యాజిక్ డ్రింక్ కాదు...
బ్లాక్ కాఫీ కాలేయాన్ని కాపాడుతుంది కానీ, ఇది రాత్రికి రాత్రే చేసే మ్యాజిక్ కాదని పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య మెరుగుపడుతుంది. అలాగే, ఈ సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, చక్కెరను తగ్గించాలి. ఏదైనా డైట్ ప్లాన్ పాటించే ముందు ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.(Disclaimer: పాఠకులకు గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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