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రోజూ బ్లాక్ కాఫీ తాగి ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గించుకున్నాడు.. 100 రోజుల్లోనే SGPT లెవెల్స్ నార్మల్!

ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ప్రస్తుతం చాలామందిని వేధిస్తున్న ఒక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య. ఎక్కువ సమయం కూర్చొని పనిచేయడం, సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల కొద్ది రోజుల్లోనే ఒబేసిటీతో పాటు ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, జీవనశైలిలో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్యను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఇన్స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. కేవలం బ్లాక్ కాఫీ తాగడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి తన ఫ్యాటీ లివర్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకున్నట్లు చెప్పాడు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:42 PM IST
రోజూ బ్లాక్ కాఫీ తాగి ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గించుకున్నాడు.. 100 రోజుల్లోనే SGPT లెవెల్స్ నార్మల్!
Image Credit: Fatty Liver Remedies: InstagramSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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