Pepper: నల్ల మిరియాల్లో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఆ సమస్యలకు చెక్‌..! 

Pepper in diet: నల్ల మిరియాలు ఈ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఇవి జీర్ణ ఎంజైమ్స్ ఉత్పత్తిలో కూడా తోడ్పడతాయి. ఇవి ఆహారాన్ని విడగొట్టడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. మిరియాలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ప్రాణాంతక గుండె సమస్యలను నివారిస్తాయి. మిరియాలు రెగ్యులర్గా మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఇమ్యూనిటీ బలం..
మిరియాలు రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ బలపడుతుంది. తద్వారా సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. వైరస్ బారి నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది .
జీర్ణ ఆరోగ్యం..
రెగ్యులర్గా మిరియాలు తీసుకోవటం వల్ల హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తిని కడుపులో పెంచుతుంది. తద్వారా జీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఖనిజాల గ్రహించడంలో కూడా ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కడుపులో గ్యాస్ అజీర్తి కూడా తగ్గించేసి కడుపు సమస్యలు రాకుండా నివారిస్తుంది.
చర్మం, జుట్టు..
నల్ల మిరియాలతో అనేక లాభాలు ఉంటాయి. ఇది రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల త్వరగా వృద్ధాప్య ఛాయలు మన చర్మం, జుట్టుపై కనిపించవు. తెల్లజుట్టు సమస్యకు కూడా ఆలస్యం చేస్తుంది. అంతేకాదు ఇది చుండ్రు కూడా నివారించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. చర్మంపై పిగ్మెంటేషన్ రాకుండా కూడా మిరియాలు సహాయపడతాయి.
బ్లడ్ షుగర్..
రెగ్యులర్ గా మనం మిరియాలు తీసుకోవటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి. గ్లూకోస్ మెటబాలిజం మెరుగు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇన్సూలీన్ నిరోధకతను కూడా పెంచుతుంది. ఇది షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల షుగర్ ఎప్పటికీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మన పూర్వీకుల కాలంలో కారం వాడక ముందు మిరియాలనే ఉపయోగించేవారు. ఇది ఎన్నో ఔషధ గుణాలు కూడా కలిగి ఉంటుంది.
క్యాన్సర్ నివారణ..
మిరియాలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇది ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. తద్వారా ఇది ట్యూమర్ పెరగకుండా నివారిస్తుంది. క్యాన్సర్ని సమర్థవంతంగా తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. అంటే క్యాన్సర్ కణాలు పెరుగుదలను ఇది వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అందుకే రెగ్యులర్ డైట్ లో మిరియాలు చేర్చుకోవాలి. మనం తయారు చేసుకునే కూరలు లేదా పాలలో కూడా మిరియాల పొడి వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
