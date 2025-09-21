Black Raisins Vs Yellow Raisins: ఈ కిస్మిస్‌ తిన్నారంటే.. మీ గుండెకు ఏ ఢోకా ఉండదంట..!

Black Raisins Vs Yellow Raisins Benefits: గింజలు, విత్తనాలు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అంటారు. వీటిని స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవాలి. కిస్మిస్ కూడా ఎంతో ఆరోగ్యకరం. ఇందులో పొటాషియం,ఫైబర్, ఐరన్ ఎన్నో ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ఒక సమతుల ఆహారం అవుతుంది. అయితే సాధారణంగా కిస్మిస్ పసుపు, నలుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. ఇందులో ఏది మీ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది తెలుసుకుందాం.
కిస్మిస్ రెగ్యులర్ గా డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేస్తుంది. షుగర్ స్థాయిలు కూడా అదుపు చేస్తుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం కిస్మిస్ తీసుకోవడం వల్ల కార్డియో ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోయి.. చక్కెర స్థాయిలో నియంత్రణలో ఉంటాయి. కిస్మిస్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఐరన్ కూడా ఉంటాయి. పసుపు రంగులో ఉండే కిస్మిస్ మెత్తగా, తియ్యగా ఉంటాయి.
రెండు రంగుల్లో కనిపించే ఈ కిస్మిస్ లో కాస్త రుచి కూడా భిన్నంగానే ఉంటుంది. ద్రాక్ష పండ్లను నేచురల్గా ఎండలో ఎండబెట్టి తయారుచేస్తారు. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఈ పసుపు రంగులో ఉండే కిస్మిస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ తో తయారు చేస్తారు. ఇది గోల్డెన్ రంగులో కనిపిస్తుంది. తీయగా చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. అయితే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి. రెండిట్లో ఫైబర్, విటమిన్ బి, పొటాషియం కూడా ఉంటుంది.
కార్డియో ఆరోగ్యానికి ప్రాసెస్ చేసిన కిస్మిస్ కాకుండా నేచురల్ గా తయారు చేసిన కిస్మిస్ తీసుకుంటే మెటబాలిక్ రేటు కూడా పెరుగుతుంది. ఇందులో ఐరన్ లెవెల్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు స్థాయిలను మెరుగు చేస్తాయి. కిస్మిస్లోని గుణం చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. జీర్ణ ఆరోగ్యం కూడా బాగు చేస్తుంది. ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ను నివారిస్తుంది. ఇక పసుపు రంగులో ఉండే కిస్మిస్ గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఇందులో నేచురల్ చక్కెరలు ఉంటాయి. తక్షణ శక్తి అందిస్తుంది వీటిని వివిధ రకాల రెసిపీలో వేసి తయారు చేసుకుంటాం.
నలుపు, పసుపు రంగులో ఉండే కిస్మిస్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు బ్యాక్టిరియాకు ఇది ప్రేరేపిస్తుందని కొన్ని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. అయితే నలుపు రంగులో ఉండే కిస్మిస్లో కరగని ఫైబర్ ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు మంచి రెమిడీ. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది.
రెండు రంగుల కనిపించే కిస్మిస్ ఎంతో ఆరోగ్యకరం. గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇది రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేస్తుంది..(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
