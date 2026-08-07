Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /బయట ఫుడ్ తిని కడుపు ఉబ్బరంగా ఉందా? ఈ 5 వంటింటి చిట్కాలతో నిమిషాల్లో ఉపశమనం!

బయట ఫుడ్ తిని కడుపు ఉబ్బరంగా ఉందా? ఈ 5 వంటింటి చిట్కాలతో నిమిషాల్లో ఉపశమనం!

ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇష్టమైన ఆహారం కనిపిస్తే, డైట్ పక్కన పెట్టి ఎలాగైనా తినాలనిపిస్తుంది. అయితే బయట తినే ఆహారంతో కడుపులో ఇబ్బందులు వస్తాయని మనకు తెలిసిందే. మీకు ఎప్పుడైనా బయట తిన్నప్పుడు అజీర్తి వంటి సమస్యలు ఎదురైతే, కొన్ని ఇంటి చిట్కాలతో వాటిని నయం చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:52 PM IST
బయట ఫుడ్ తిని కడుపు ఉబ్బరంగా ఉందా? ఈ 5 వంటింటి చిట్కాలతో నిమిషాల్లో ఉపశమనం!
Image Credit: Indigestion Home remedies:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..
2
3
4
5