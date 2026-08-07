/బయట ఫుడ్ తిని కడుపు ఉబ్బరంగా ఉందా? ఈ 5 వంటింటి చిట్కాలతో నిమిషాల్లో ఉపశమనం!

Indigestion Home remedies: మీరు కడుపులో అజీర్తి లేదా గ్యాస్తో బాధపడుతున్నారా? ప్రధానంగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మసాలాలు, నూనె ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తినాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం అస్సలు ఆగలేము. దీనివల్ల కడుపులో గ్యాస్ పేరుకుపోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో మన భామ్మల కాలం నాటి కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం వల్ల గ్యాస్ సమస్య నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అటువంటి ఐదు చిట్కాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
వాము నీళ్లు..
చాలా ఇళ్లలో వాము నీళ్లు క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇది మన వంటింటి సహజ సిద్ధమైన ఆహారం. మన పెద్దలు అజీర్తి అయినప్పుడు చిటికెడు ఉప్పుతో కలిపి వామును నమలడం అలవాటుగా చేసేవారు. ఇందులో ఉండే అరోమాటిక్ గుణాలు గ్యాస్ సమస్యలతో బాధపడేవారికి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. ఒకవేరుగా ఒక గ్లాసు మజ్జిగలో వేయించిన జీలకర్ర కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా అజీర్తి తగ్గుతుంది. మసాలాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను ఇది తగ్గిస్తుంది.
చైనా..
కడుపులో గ్యాస్ లేదా అజీర్తి కలిగినప్పుడు చైనాలో అల్లం టీ తాగడం అలవాటు. తాజా అల్లం ముక్కను ఒక గ్లాసు నీటిలో వేసి మరిగించి తాగడం వల్ల కడుపులోని గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అల్లం మెడిసినల్ గుణాలను కలిగి ఉండటం వల్ల ఇది అక్కడ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
జపాన్..
జపాన్ ప్రజలు జీర్ణ సమస్యల కోసం గ్రీన్ టీ తాగుతారు. అలాగే అక్కడ ప్లమ్స్తో తయారు చేసిన పికిల్ను కూడా తీసుకోవడం అలవాటు. భోజనం చేసిన తర్వాత గోరువెచ్చని గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు త్వరగా తగ్గుతాయి.
ఇటలీ..
ఇటలీలో భారీ భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే లెమన్ జ్యూస్ తాగుతారు. ఎంతో కాలంగా వారు ఈ పద్ధతిని వాడుతున్నారు. దీనివల్ల జీర్ణ సమస్యలు తగ్గడమే కాకుండా, శరీరానికి మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ కూడా లభిస్తుందని సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ కూడా చెబుతోంది.
ఫ్రాన్స్..
ఫ్రాన్స్లో కూడా భారీ డిన్నర్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని హెర్బల్ టీలు తీసుకోవడం అలవాటు. వారు ముఖ్యంగా లిండెన్ ఫ్లవర్ టీ వంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. భోజనం తర్వాత ఇలాంటి టీలు తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించదు. జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా నిరోధించవచ్చు.
అమెరికా..
అమెరికాలో చామొమైల్ టీ తాగడం అలవాటు. కడుపులో గ్యాస్ లేదా అజీర్తి ఉన్నప్పుడు పుదీనాతో తయారు చేసిన నీటిని కూడా వారు ఉపయోగిస్తుంటారు. చామొమైల్ టీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల, భారీ భోజనం చేసిన తర్వాత వారు వెంటనే ఈ హెర్బల్ టీని తాగి కడుపు సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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