BP Control Tips: ప్రాణం తీసే రక్తపోటును ఈ చిట్కాలతో సహజసిద్ధంగా నియంత్రణ

Naturally Prevent Blood Pressure With These Tips And Know Causses: శరీరంలో నిశ్శబ్దంగా ఉండి తర్వాత ప్రాణాంతకంగా మారేది రక్తపోటు. రక్తపు స్థాయిలు అధికంగా ఉండడమే బీపీ. ఇది మానవ ఆరోగ్యానికి ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. మరి రక్తపోటు కారణాలు, జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:38 PM IST

BP Control Tips: ప్రాణం తీసే రక్తపోటును ఈ చిట్కాలతో సహజసిద్ధంగా నియంత్రణ

Blood pressure Control Tips: అనారోగ్యానికి.. ప్రాణాలు తీసేది రక్తపోటు. రక్తపోటు అధికంగా ఉండడం ప్రాణాంతకం. రక్త స్థాయి అధికంగా ఉంటే రక్తపోటు అంటారు. రక్తపు స్థాయి తక్కువ ఉండడం అంత ప్రమాదం కాదు కానీ రక్తపు స్థాయిలు అధికంగా ఉండడం చాలా అనారోగ్యకరం. ఇది మానవ ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. మానవ ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రభావితం చేయనున్న రక్తపోటు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

రక్తపోటుకు కారణాలు, అది శరీరం నుంచి తొలగించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చిట్కాలు వంటివి తెలుసుకుందాం. బీపీ అనేది సాధారణ ఆరోగ్య సమస్య. కానీ అది ముదిరితే మాత్రం చాలా ప్రమాదం. రక్తపోటు నిశ్శబ్ద వ్యాధిగా శరీరంలో ఉంటుంది. తొలిదశలో పెద్దగా లక్షణాలు కనిపించకపోయినా.. దీర్ఘకాలంలో గుండె జబ్బులు, మూత్రపిండ సమస్యలు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు కలిగిస్తుండడంతో ముందే అప్రమత్తమై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

బీపీకి కారణాలు
అధిక ఉప్పు వినియోగం
జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం
ధూమపానం, మద్యపానం
వ్యాయామం లేకపోవడం
ఆందోళన, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండడం

బీపీ నియంత్రణకు ఆహార సలహాలు
ఉప్పు వినియోగం తగ్గించాలి
పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి
పాలు, పెరుగు వంటి కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోవాలి
నూనెలో వేయించిన పదార్థాలను మానుకోవాలి
అధికంగా నీరు తాగాలి

బీపీ నియంత్రణకు జీవనశైలి మార్పులు
రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడవడం లేదా వ్యాయామం చేయాలి
యోగా, ప్రాణాయామం సాధన చేసుకోవాలి
తగినంత నిద్ర తీసుకోవాలి
ఒత్తిడిని నియంత్రించుకోవాలి
బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి

బీపీ తగ్గడానికి చిట్కాలు
ఉప్పు, నూనె నియంత్రణలో వాడుకోవడం
పండ్లు, కూరగాయలు అధికంగా తీసుకోవడం
రోజూ ఒకే సమయానికి మందులు వాడుకోవడం
వైద్యుడి సలహా ప్రకారం రక్తపోటు పరీక్షించుకోవడం

బీపీ రాకుండా చేయకూడని చిట్కాలు
అధికంగా కాఫీ, టీ తాగడం
పొగ తాగడం, మద్యం సేవించడం
రాత్రిళ్లు ఎక్కువసేపు మేల్కొని ఉండడం
అకస్మాత్తుగా ఆందోళనకు లోనవడం

