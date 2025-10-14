Blueberry: బ్లూబెర్రీ పండులో బోలెడు ప్రయోజనాలు.. ఈ 4 బెనిఫిట్స్‌ అస్సలు నమ్మలేరు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Blueberry Health Benefits: బ్లూ బెర్రీ పండ్లలో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. బెర్రీ జాతికి చెందిన బ్లూబెర్రీ పండు ఒక సూపర్ ఫ్రూట్ అని చెప్పాలి. సాధారణంగా స్ట్రాబెరీ, బ్లూబెర్రీ, మల్బరీ పండ్లు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదని నిపుణులు కూడా చెబుతూ ఉంటారు. ఇందులో విటమిన్స్, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే బ్లూబెర్రీ పండ్లు రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:23 PM IST

Blueberry Health Benefits: పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే బ్లూబెర్రీ పండ్లు మన డైలీ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది మెదడు పని తీరుకి కూడా మంచి బూస్టింగ్ ఇస్తుంది. గుండే ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. మన రెగ్యులర్ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడటంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే బ్లూబెర్రీ పండ్లను ఒక సూపర్ ఫ్రూట్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో విటమిన్స్, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులోని లక్షణాలు మన శరీరానికి ఎంతో మేలు చేసే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. బ్లూబెర్రీ పండు ప్రధానంగా మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. అంతేకాదు ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. 

బ్లూ బెర్రీ పండ్లలో ఆంథోనీసైన్స్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి హానికర ఫ్రీ రాడికల్ సమతులం చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. మన వయస్సు రీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలను కూడా బ్లూబెర్రీ పండ్లు ఆలస్యం చేస్తాయి. ప్రాణాంతక రోగాలు కూడా మన దరిచేరకుండా ఉంటాయి. బ్లూబెర్రీ పండ్లను నేరుగా తినవచ్చు. ఇది మన మెమరీ పవర్ కూడా పెంచుతుంది. మెదడు అభిజ్ఞ పని తీరుకు కూడా మేలు చేస్తుంది. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ తీసుకోవచ్చు. డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది. ఇది న్యూరో సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా అంటే అల్జీమార్స్ నివారించే గుణం కలిగి ఉంటుంది.

 ఇక బ్లూబెర్రీ పండ్లు రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గించి... మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. అంటే గుండే పనితీరుకు కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్, పొటాషియం, ఫ్లేవనాయిడ్స్ ఉంటాయి. తద్వారా రక్త సరఫరా కూడా మెరుగు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఇందులో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య కూడా మంచి రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. ఇక బ్లూ బెర్రీ పండ్లలో తక్కువగా జీఐ ఉంటుంది. ఇది ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకత కూడా మేలు చేస్తుంది. డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న వారు బ్లూబెర్రీ పండ్లు తినాలి.

 బ్లూబెర్రీ పండ్లలో విటమిన్ సీ, కే కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. తద్వారా సీజనల్ జబ్బులు మీ చుట్టూ ముట్టకుండా ఉంటాయి. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్స్ మీ చర్మం కూడా నిత్య యవ్వనంగా కనిపించడానికి సహాయపడతాయి. ఆక్సిడేటివ్‌ స్ట్రెస్‌ నుంచి కాపాడుటలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

Read more:  Pineapple: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి ఫసక్‌..

Read more:  తాలిబాన్లతో భీకర ఘర్షణ 12 మంది పాకిస్తాన్ సైనికులు మృతి.. సరిహద్దు పోస్టులను స్వాధీనం..

 

