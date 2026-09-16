/ప్రతి 450 సెకన్లకు ఒకరికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్.. చికిత్స తర్వాత ఇలా చేయకపోతే కోలుకోవడం కష్టమే..!

Brain Stroke Cases In India: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి 450 సెకన్లకు ఒకరు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురవుతున్నారని లుపిన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుమిత మహాపాత్రో పని తెలిపారు. గచ్చిబౌలిలోని అధర్వ న్యూరో రిహాబిలిటేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడారు. న్యూరో చికిత్స అనంతరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 శాతం మంది రిహాబిలిటేషన్కు వెళుతుండగా.. భారత్లో కేవలం 5 శాతం మాత్రమే వస్తున్నారని తెలిపారు. అలాగే నడవలేని స్థితిలో వీల్చైర్లో వచ్చి పూర్తిగా కోలుకున్న రోగులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
ముంబైలో విజయవంతమైన క్లినికల్ మోడల్ అనంతరం, దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఈ స్థాయి ప్రత్యేక ఔట్పేషెంట్ న్యూరో పునరావాస కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారి అని సుమిత తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి 450 సెకన్లకు ఒకరు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురవుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అవగాహన లోపం, సరైన వసతులు లేకపోవడం వల్లనే చాలామంది పూర్తిస్థాయి రికవరీని పొందలేకపోతున్నారని తెలిపారు.
"డబ్ల్యూహెచ్ఓ (WHO) గణాంకాల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్లకు పైగా ప్రజలు నరాల సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. గ్లోబల్ స్ట్రోక్ బారిన పడుతున్న వారిలో దాదాపు 10 శాతం మంది భారతీయులే కావడం గమనార్హం. కేవలం 2021లోనే దేశంలో సుమారు 12.5 లక్షల కొత్త స్ట్రోక్ కేసులు నమోదయ్యాయి. రక్తపోటు, మధుమేహం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి." అని ఆమె చెప్పారు. కేవలం మందులతోనే కాకుండా ‘బియాండ్ ది పిల్’ విధానంతో రోగులను తిరిగి సాధారణ జీవితానికి తీసుకురావడమే లుపిన్ లక్ష్యమన్నారు.