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ప్రతి 450 సెకన్లకు ఒకరికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్.. చికిత్స తర్వాత ఇలా చేయకపోతే కోలుకోవడం కష్టమే..!

Brain Stroke Cases In India: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నరాల సంబంధిత సమస్యలు, ముఖ్యంగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కేసులు వేగంగా పెరుగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతర్జాతీయ గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి 450 సెకన్లకు ఒకరు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బారిన పడుతుండగా.. గ్లోబల్ స్ట్రోక్ కేసుల్లో ఏకంగా 10 శాతం భారత్‌లోనే నమోదవుతున్నాయి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 16, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:16 PM IST
ప్రతి 450 సెకన్లకు ఒకరికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్.. చికిత్స తర్వాత ఇలా చేయకపోతే కోలుకోవడం కష్టమే..!
Image Credit: Brain Stoke

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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