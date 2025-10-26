Breast Cancer Symptoms: క్యాన్సర్ ఒక ప్రమాదకరమైన వ్యాధి. మహిళల్లో సర్వసాధారణమైన క్యాన్సర్లలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం 2 మిలియన్ల కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) కూడా రొమ్ము క్యాన్సర్ అత్యంత సాధారణ క్యాన్సర్లలో ఒకటి అని చెప్పింది. సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల, ఈ క్యాన్సర్ ఆలస్యంగా గుర్తిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఈ క్యాన్సర్ మరణాలు సంభవిస్తాయి. అందుకే ఈ క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలను రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంగా జరుపుకుంటారు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి?:
రొమ్ము క్యాన్సర్లో రొమ్ము లోపల కణాలు అసాధారణంగా పెరగడం ప్రారంభిస్తాయి. చివరికి కణితి ఏర్పడుతుంది. ఈ వ్యాధి మహిళల్లో సర్వసాధారణం. కానీ ఇది పురుషులలో కూడా అరుదుగా సంభవించవచ్చు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు:
ప్రతి వ్యాధి ప్రారంభంలోనే కొన్ని సంకేతాలను ఇస్తుంది. వీటిని ప్రారంభ లక్షణాలుగా పరిగణిస్తారు. ప్రారంభ దశలోనే రొమ్ము క్యాన్సర్ను గుర్తించడానికి కీలకమైన కొన్ని సంకేతాలను చూపించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ లక్షణాలను ముందుగానే గుర్తించడం వల్ల చికిత్స త్వరగా ప్రారంభించడంలో, రోగి ప్రాణాలను కాపాడడంలో సహాయపడుతుంది.
5 రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు:
1) రొమ్ములో ఒక గడ్డ - మీరు రొమ్ములో లేదా చేయి కింద కొత్త గడ్డ లేదా గట్టి ప్రాంతాన్ని గమనించినట్లయితే , ఇది ఈ క్యాన్సర్ సాధారణ ప్రారంభ లక్షణం కావచ్చు.
2) రొమ్ము పరిమాణంలో మార్పు - ఒక రొమ్ము పరిమాణం లేదా ఆకారం మరొకదానికి భిన్నంగా కనిపించడం ప్రారంభిస్తే లేదా మునుపటిలా కనిపించకపోతే, అది శ్రద్ధ వహించాల్సిన విషయం.
3) చర్మ మార్పులు - రొమ్ము చర్మం కుంగిపోయినట్లు, ముడతలు పడుతున్నట్లు, గుంటలుగా లేదా నారింజ తొక్క ఆకృతిని కలిగి ఉంటే, అది హెచ్చరిక సంకేతం కావచ్చు.
4) చనుమొన మార్పులు - చనుమొనలు అకస్మాత్తుగా లోపలికి తిరిగితే లేదా మునుపటి కంటే భిన్నంగా కనిపిస్తే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. అలాగే, చనుమొనల నుండి పాలు కాకుండా మరే ఇతర ద్రవాన్ని విస్మరించవద్దు. ముఖ్యంగా అది రక్తంతో లేదా స్పష్టమైన నీటి ద్రవంగా ఉంటే.
5) నిరంతర నొప్పి గురించి అప్రమత్తంగా ఉండండి - మీ రొమ్ము లేదా చంకలో మీ ఋతుస్రావం తర్వాత కూడా నిరంతర నొప్పి కొనసాగితే, అది రొమ్ము క్యాన్సర్ సంకేతం కావచ్చు. అలాగే, మీకు అప్పుడప్పుడు మీ రొమ్ము, చంక లేదా మెడ కింద ఒక ముద్ద లేదా వాపు ఉంటే ఏ కారణాన్ని విస్మరించవద్దు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
