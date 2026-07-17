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బరువు తగ్గడానికి దాల్చిన చెక్క నీరు నిజంగా సహాయపడుతుందా? మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు!

దాల్చిన చెక్క ఒక మసాలా. ఇది ప్రతి వంటగదిలో ఉండాల్సిందే. కేవలం భారత్‌లో మాత్రమే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఈ దాల్చిన చెక్క ఉపయోగిస్తారు. అయితే, దాల్చిన చెక్కతో తయారు చేసిన నీటితో బరువు తగ్గిపోతారా? కొన్ని సోషల్‌ మీడియాల్లో ఇది మీరు కూడా వినే ఉంటారు. ఇందులో ఎంత నిజం ఉంది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:28 PM IST
బరువు తగ్గడానికి దాల్చిన చెక్క నీరు నిజంగా సహాయపడుతుందా? మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు!
Image Credit: Cinnamon Water For Weight Loss

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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బరువు తగ్గడానికి దాల్చిన చెక్క నీరు నిజంగా సహాయపడుతుందా? మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు!
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