/బరువు తగ్గడానికి దాల్చిన చెక్క నీరు నిజంగా సహాయపడుతుందా? మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు!

Cinnamon Water For Weight Loss: దాల్చిన చెక్క సాధారణంగా బిర్యానీ, పులావ్ కొన్ని ఫ్లేవర్ రైస్, కూరల్లో వేస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు కూడా బోలెడు ఉంటాయి. ఇది వంటకు మంచి రుచి కూడా ఇస్తుంది. దాల్చిన చెక్క నీటిని ఉదయం పరగడపున తీసుకుంటే మీ కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అంతేకాదు ఉదయం నుంచి ఆ రోజంతా మీ షుగర్ స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. ఇందులో శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించే గుణం కూడా కలిగి ఉంటుంది. ప్రధానంగా దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు కలిగి ఉంటాయి. దాల్చిన చెక్క చాయ్, కూర, లేదా డెజర్ట్స్, బిర్చానీలో వేసుకుంటే మంచి అరోమాతోపాటు మీ ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది. మన శరీర ఆరోగ్యానికి ఇది మంచిది.
అయితే, బరువు నిర్వహణలో ఉండటానికి దాల్చిన చెక్క నీటిని తాగుతున్నారు. ఇలా పరగడపున దాల్చిన చెక్క నీటిని తీసుకుంటే జీర్ణ ఆరోగ్యం మెరుగవ్వడంతోపాటు ఆరోగ్యకరమైన బరువుకు కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. దాల్చిన చెక్క కడుపు ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఖనిజాలు కూడా సులభంగా గ్రహిస్తాయి.
రెగ్యులర్గా దాల్చిన చెక్క నీరు తీసుకుంటే ఇది ఆరోగ్యకరమైన బరువుతోపాటు జీర్ణం కూడా మృదువుగా అయ్యేలా చేస్తుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని కూడా తగ్గిస్తుంది.
చక్కెర స్థాయిలు..
దాల్చిన చెక్క నీటిని నిత్యం తీసుకుంటే ఇది చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉండేలా చేస్తాయి. ఇది సహజమైన ఇన్సూలిన్ అని కూడా పిలుస్తారు. అనారోగ్యకరమైన స్నాక్స్ తినేకంటే ఇలా దాల్చిన చెక్కతో తయారు చేసిన టీ తీసుకుంటే షుగర్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.
ఆరోగ్యకరమైన జీవక్రియ..
దాల్చిన చెక్క నీరు మీ డైలీ రొటీన్లో చేర్చుకుంటే కూడా మీ శరీర జీవక్రియ సహజంగా సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యంకరమైన జీవక్రియ శరీరాన్ని శక్తి ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తుంది. శరీరా ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బోలెడు..
దాల్చిన చెక్కలో సహజంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది శరీర సెల్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. బరువు నిర్వహణలో ఉన్నవారికి ఇది ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్.
తీపి తినాలనే కోరిక..
ఈ దాల్చిన చెక్కను నరు తీసుకుంటే కూడా మీ టేస్ట్ బడ్కు తీపి తినాలనే కోరిక తగ్గిస్తుంది.ఇది తీసుకుంటే షుగర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
దాల్చిన చెక్క నీటిని తయారు చేసే విధానం..
ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క లేదా అరచెంచా దాల్చిని పొడి తీసుకోవాలి. మీకు కావాల్సిన నీరు తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకుని నీరు పోయండి. అందులో ఈ దాల్చిన చెక్క వేసి ఓ 7 నిమిషాు మరిగించండి. దాల్చిన చెక్క సారం పూర్తిగా నీటిలోకి ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించాలి. ఇప్పుడు కాస్త చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టెయినర్ సహాయంతో వడగట్టండి.ఉదయం పరగడపున ఈ నీటిని తాగడం అలవాటు చేసుకోండి. దాల్చిన చెక్క నీటిని మీ రోజువారీ రొటీన్లో చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యకరం. ఇది ఒక సమతుల ఆహరం. దీంతోపాటు రోజూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా తప్పనిసరి. మీరు డైట్ కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండేటా చూడండి.దీంతో మీరు సులభంగా బరువు తగ్గిపోతారు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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