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దాల్చిన చెక్క నీటితో బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా?

Cinnamon Water: న్యూట్రిషన్ రీసెర్చ్ జర్నల్‌లో  దాల్చిన చెక్క నీటి గురించి వివిధ అంశాలను పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా దీనిని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఇది శరీర బరువును తగ్గించేందుకు కూడా సహాయపడుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:25 PM IST
దాల్చిన చెక్క నీటితో బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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దాల్చిన చెక్క నీటితో బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా?
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