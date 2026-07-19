/దాల్చిన చెక్క నీటితో బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా?

Cinnamon Water: మన వంటగదిలో లభించే సుగంధ ద్రవ్యాలలో దాల్చిన చెక్క (Cinnamon) అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. బిర్యానీ, మసాలా చాయ్తో పాటు కూరలకు ఇది అద్భుతమైన రుచితో పాటు సువాసనను అందిస్తుంది. కేవలం రుచికే కాకుండా.. శరీర బరువు తగ్గడానికి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి దాల్చిన చెక్క నీరు ఏ విధంగా సహాయపడుతుందో న్యూట్రీషియన్ నిపుణుల పరిశోధనలు దీని గురించి ఏం చేబుతున్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
న్యూట్రీషియన్ నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రతి రోజు ఉదయం పూట దాల్చిన చెక్క నీటిని తాగడం వల్ల శరీరానికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు రోజు తగొచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇది శరీర బరువును తగ్గించేందుకు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించేందుకు..
చాలామందికి రోజంతా ఏదో ఒకటి తినాలనే కోరికలు (Cravings) లేదా అకస్మాత్తుగా ఆకలి వేయడం జరుగుతుంది. దాల్చిన చెక్క నీరు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యంగా ఉంచేందుకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని న్యూట్రీషియన్ నిపుణుల తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల అనవసరమైన ఆకలి, తీపి పదార్ధాలు తినాలనే కోరికలు తగ్గి.. క్యాలరీల వినియోగం అదుపులో ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుదలకు..
న్యూట్రిషన్ రీసెర్చ్ జర్నల్లో వచ్చిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. దాల్చిన చెక్కలో ప్రోబయోటిక్ వంటి లక్షణాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంపొందించి.. జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో దాల్చిన చెక్క నీటిని తాగడం వల్ల మనం తినే ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం సమర్థవంతంగా గ్రహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. సరైన జీర్ణక్రియే ఆరోగ్యకరమైన బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది..
మెటబాలిజం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు..
దాల్చిన చెక్క శరీరంలోని సహజ జీవక్రియలను (Metabolism) వేగవంతం చేసేందుకు సహాయపడతాయి.. దీనివల్ల శరీరం శక్తిని మరింత సమర్థవంతంగా ఉంచేందుకు సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీర కణాలను ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి రక్షించి.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు ఎంతో సహాయపడతాయి..
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