Papaya Leaves Dengue Relief: సాధారణంగా బొప్పాయిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే వీటి ఆకుల్లో కూడా అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. డెంగీ సమయంలో బొప్పాయి ఆకుల రసం తీసుకోవడం వల్ల ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్య పెరుగుతుందని చాలామంది భావిస్తారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, బొప్పాయి ఆకుల రసం తీసుకోవడం వల్ల డెంగ్యూ రోగులలో ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్య పెరిగిందని కొన్ని చిన్న క్లినికల్ స్టడీస్ సూచిస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఇంకా నాణ్యమైన పరిశోధనలు జరగలేదు, అయినప్పటికీ దీనిని ఒక సహాయక చికిత్సగా పరిగణిస్తున్నారు.
అయితే, కేవలం ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్య పెరిగితే డెంగీ పూర్తిగా నయమైపోయిందని అనుకోవడం పొరపాటు. వైద్యుల ప్రకారం, డెంగీ చికిత్సలో కేవలం ప్లేట్ లెట్స్ మాత్రమే కాకుండా బ్లీడింగ్, బీపీ, ఫ్లూయిడ్ లీకేజ్, అవయవాల పనితీరు వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ సాధారణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడే డెంగీ తగ్గుతున్నట్లు లెక్క. దీనితో పాటు వైద్యులు సూచించిన యాంటీ వైరల్ మందులు వాడటం, సరైన హైడ్రేషన్ పాటించడం, క్రమం తప్పకుండా మెడికల్ మానిటరింగ్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లడం చాలా ముఖ్యం.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కేవలం బొప్పాయి ఆకులపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదు. వైద్య సహాయం కచ్చితంగా అవసరం. బొప్పాయి ఆకులు మందులకు ప్రత్యామ్నాయం కావు. బొప్పాయి ఆకుల రసం వల్ల కొంతమందిలో వాంతులు, అలర్జీలు లేదా జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు. అటువంటి సమయంలో వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. త్వరగా కోలుకోవడానికి ఓఆర్ఎస్ (ORS) తీసుకోవడం, ఇంట్లో వండిన తేలికపాటి ఆహారం, పోషకాలున్న పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలను తీసుకోవడం మంచిది. డెంగీ తగ్గుతుందో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి ఖచ్చితంగా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.
డెంగీ లక్షణాలు తీవ్రతరం అవుతున్నట్లు తెలుపడానికి పొత్తికడుపు నొప్పి, తరచూ వాంతులు, చిగుళ్ల నుండి రక్తం రావడం, విపరీతమైన నీరసం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాలి.
డెంగీ రాకుండా జాగ్రత్త పడాలంటే ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. దోమల నుండి రక్షణ కోసం మస్కిటో రెపెల్లెంట్స్ వాడటం, శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు ధరించడం, కిటికీలు మూసి ఉంచడం, దోమతెరలను ఉపయోగించడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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