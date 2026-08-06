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డెంగీ వస్తే బొప్పాయి ఆకుల రసం తాగాలా? ప్లేట్‌లెట్స్‌ పెరుగుతాయా? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..?

వర్షాకాలంలో వరదలు రావడమే కాకుండా వివిధ రకాల వ్యాధులు కూడా విజృంభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈగలు, దోమల సమస్య పెరుగుతుంది. దోమల కారణంగా మలేరియా, డెంగీ వంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. డెంగీ తీవ్రతరమైతే అది ప్రాణాంతకంగా మారవచ్చు. అయితే, బొప్పాయి ఆకుల రసం డెంగీ నివారణకు మంచిదని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. దీనివల్ల ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్య పెరుగుతుందని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ దీనిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:55 PM IST
డెంగీ వస్తే బొప్పాయి ఆకుల రసం తాగాలా? ప్లేట్‌లెట్స్‌ పెరుగుతాయా? డాక్టర్లు ఏమంటున్నారంటే..?
Image Credit: Papaya Leaves Dengue Relief:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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