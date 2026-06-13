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Health Tips: నిద్ర తక్కువైతే మెదడు పనితీరు దెబ్బతింటుందా? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

Poor Sleep: రాత్రిళ్లు ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం, క్రమం తప్పిన పనివేళలు ప్రస్తుతం చాలా మందిలో సాధారణంగా మారిపోయాయి. అయితే ఇవి కేవలం అలసటకే పరిమితం కావు. దీర్ఘకాలంలో మెదడు పనితీరు, జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రతపై కూడా ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మంచి నిద్ర ఎందుకు అవసరం.. నిద్రలేమి మెదడుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది.. ఈ సమస్యను ఎలా నివారించాలి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 13, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:34 PM IST
Health Tips: నిద్ర తక్కువైతే మెదడు పనితీరు దెబ్బతింటుందా? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?
Image Credit: brain health (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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