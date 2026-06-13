/Health Tips: నిద్ర తక్కువైతే మెదడు పనితీరు దెబ్బతింటుందా? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

Poor Sleep Side Effects: తగినంత నిద్ర లేకపోవడం లేదా ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోకపోవడం మెదడు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట పనిచేసే వారు లేదా క్రమం తప్పిన పనివేళలు ఉన్నవారిలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నిద్ర సమయంలో మెదడు తనను తాను శుభ్రం చేసుకుని రోజంతా పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను తొలగించుకుంటుంది. అయితే నిద్ర సరిగా లేకపోతే ఈ ప్రక్రియ దెబ్బతింటుంది.
సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ వి.నాగార్జున మాతురు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. నిద్రలేమి కారణంగా జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, ఏకాగ్రత లోపించడం, కొత్త విషయాలను గుర్తుంచుకోవడంలో ఇబ్బందులు రావడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. చాలా కాలం పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే మెదడు పనితీరు క్రమంగా బలహీనపడే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని చెప్పారు.
అలాగే పనివేళలు తరచూ మారుతూ ఉండటం వల్ల శరీరంలోని సహజ జీవ గడియారం అసమతుల్యమవుతుందని.. దీని ప్రభావం హార్మోన్లపై, కణాల పునరుద్ధరణపై మరియు మొత్తం మెదడు ఆరోగ్యంపై పడుతుందన్నారు. దీనివల్ల శరీరంలో ఒత్తిడి, వాపు వంటి సమస్యలు పెరిగి మెదడు వేగంగా వృద్ధాప్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ ప్రమాదాలను తగ్గించాలంటే ప్రతిరోజూ కనీసం ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల నాణ్యమైన నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. పడుకునే ముందు మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వినియోగాన్ని తగ్గించడం మంచిది. రాత్రి సమయంలో అధికంగా కాఫీ లేదా ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోవడం కూడా మానుకోవాలి. క్రమం తప్పని వ్యాయామం, సమతుల్య ఆహారం మరియు రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి సమస్యలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం ద్వారా మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. నిద్రకు సంబంధించిన తీవ్రమైన సమస్యలు లేదా జ్ఞాపకశక్తి లోపాలు ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
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