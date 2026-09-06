/జ్వరం ఉన్నప్పుడు స్నానం చేయవచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!

Bath In Fever: వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా రోగనిరోధక శక్తి (Immunity) తక్కువగా ఉన్నవారికి జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటివి త్వరగా వస్తాయి. సాధారణంగా మందులు వాడితే జ్వరం తగ్గిపోతుంది, కానీ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి తగిన మందులు వాడాలి. నిపుణుల ప్రకారం, జ్వరం వచ్చినప్పుడు శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా హైడ్రేటెడ్గా ఉండాలి. వైద్యుల సలహాతో సరైన మందులు వాడుతూ, కొబ్బరినీళ్లు లేదా ఇతర ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల తల తిరగడం, తలనొప్పి మరియు నీరసం వంటి సమస్యల నుండి త్వరగా కోలుకోవచ్చు.
జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణక్రియ కూడా నెమ్మదిస్తుంది. కాబట్టి సీజనల్ వ్యాధులను ఎదుర్కోవడానికి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారం తీసుకోవాలి. మసాలాలు ఎక్కువగా ఉండే భారీ ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండి, అన్నం, కిచిడి, పప్పు మరియు పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
జ్వరం సమయంలో శరీర ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. అటువంటి సమయంలో స్నానం చేయవచ్చు, కానీ కేవలం గోరువెచ్చని నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. మరీ చల్లటి నీటితో లేదా మరీ వేడి నీటితో స్నానం చేయకూడదు. సాధారణంగా కూడా గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం మంచిది.
స్నానం చేయడం వల్ల శరీరం శుభ్రంగా (Hygenic) ఉంటుంది. మందులు వాడుతున్న సమయంలో కూడా గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల ఒళ్లు నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి. ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా జ్వరం తగ్గకపోయినా లేదా ఒళ్లు నొప్పులు ఎక్కువ కాలం కొనసాగినా, వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది. లేదంటే ఆరోగ్య సమస్యలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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