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జ్వరం ఉన్నప్పుడు స్నానం చేయవచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!

ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది సీజనల్ వ్యాధులతో, ముఖ్యంగా జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. సరైన ఆరోగ్య నియమాలు పాటిస్తూ వైద్యులను సంప్రదిస్తే ఈ సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అయితే, జ్వరం వచ్చినప్పుడు స్నానం చేయవచ్చా? స్నానం చేయడం వల్ల జ్వరం పెరుగుతుందా? అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. దీనిపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:18 PM IST
జ్వరం ఉన్నప్పుడు స్నానం చేయవచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!
Image Credit: Bath In Fever:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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