English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cardamom Tea: టీ లో ఇది కలిపి తాగితే పొట్టలో కొవ్వు వెన్నపూస కరిగిపోతుంది!

Cardamom Tea Benefits: మనం రోజూ తాగే టీ లో యాలకులు జోడిస్తూ దాని సువాసన అదిరిపోతుంది. అది సువాసనతో రుచిని పెంచడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. యాలకుల టీ తాగడం వల్ల శరీరానికి జీర్ణక్రియ నుండి గుండె ఆరోగ్యం వరకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:02 PM IST

Trending Photos

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
6
1 Rs Coin Value
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Cardamom Tea: టీ లో ఇది కలిపి తాగితే పొట్టలో కొవ్వు వెన్నపూస కరిగిపోతుంది!

Cardamom Tea Benefits: మనం రోజూ తాగే టీ లో యాలకులు జోడిస్తూ దాని సువాసన అదిరిపోతుంది. అది సువాసనతో రుచిని పెంచడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. యాలకుల టీ తాగడం వల్ల శరీరానికి జీర్ణక్రియ నుండి గుండె ఆరోగ్యం వరకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. యాలకులతో తయారు చేసిన టీని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

జీర్ణక్రియకు ఒక వరం
యాలకుల టీ జీర్ణ ఎంజైమ్‌ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి, అజీర్ణం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అదనంగా ఇది లివర్, మూత్రపిండాల పనితీరును సులభతరం చేస్తుంది. యాలకుల లక్షణాలు శరీరం నుండి విషాన్ని తొలగించడమే కాకుండా, జీవక్రియ రేటును కూడా పెంచుతాయి. ఇది కేలరీల వ్యయాన్ని పెంచుతుంది. అధిక బరువు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. అలాగే.. ఇది శరీరం నుండి అనవసరమైన నీటిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

రోగనిరోధక వ్యవస్థ రక్షణగా..
యాలకులలో లభించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. అవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కారణమయ్యే ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతాయి. అదనంగా, యాలకుల సహజ లక్షణాలు సెరోటోనిన్ వంటి ఫీల్-గుడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ప్రశాంతతను సృష్టిస్తుంది.

రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ
ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరచడం ద్వారా ఏలకుల టీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఏలకులలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు రక్తంలో చక్కెరను సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఇది ముఖ్యంగా మధుమేహంతో బాధపడేవారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

నోటి ఆరోగ్య రక్షణ
యాలకులలో ఉండే యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలు దుర్వాసనను నివారిస్తాయి. టీలో యాలకులు కలపడం వల్ల నోటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. హానికరమైన బ్యాక్టీరియా తగ్గుతుంది. యాలకులలో ఉండే సినోల్ అనే పదార్థం నోటి ఇన్ఫెక్షన్లను నివారిస్తుంది.

శ్వాసకోశ సమస్యలకు పరిష్కారాలు..
యాలకుల ఔషధ గుణాలు శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ఇది దగ్గు, ఉబ్బసం, బ్రోన్కైటిస్, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. యాలకుల రక్తం గడ్డకట్టే లక్షణాలు శ్వాసకోశ వ్యాధులకు చికిత్సగా పనిచేస్తాయి.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం..
యాలకులలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండెకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించి రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు క్రమం తప్పకుండా యాలకుల టీ తాగాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.

యాలకుల టీ తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలన్నీ ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ.. వారి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నవారు తమ ఆహారంలో ఏవైనా మార్పులు చేసే ముందు వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం చాలా అవసరం.

మొత్తం మీద, యాలకుల టీ కేవలం రుచికరమైన పానీయం మాత్రమే కాదు. మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సహజ ఔషధం కూడా. కాబట్టి, మీ రోజును ఒక కప్పు యాలకుల టీతో ప్రారంభించండి. రుచిని అలాగే ఆరోగ్యాన్ని ఆస్వాదించండి!

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని లేదా పోషకాహార నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Viral Video: సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్యారాయ్ రొమాన్స్ వీడియో లీక్..నెట్టింట షేకింగ్!

Also REad: Snake Bite: పాము కాటేస్తే ఆస్పత్రికి వెళ్లాల్సిన పనే లేదు! తప్పించుకునే మార్గం ఇదే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Cardamom TeaCardamom tea benefitsCardamom Tea In TeluguCardamom tea recipeCardamom Tea powder

Trending News