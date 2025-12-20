English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Carrot Benefits: శీతాకాలంలో రోజూ క్యారెట్ తింటే ఏం జరుగుతుంది? ఆరోగ్యమా!! అనారోగ్యమా?

Carrot Benefits For Health: శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు చలితో పాటు రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా మన దరిచేరుతుంటాయి. ఈ కాలంలో లభించే అద్భుతమైన కూరగాయల్లో క్యారెట్ ఒకటి. రుచికి తియ్యగా ఉండే క్యారెట్ కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాదు, పోషకాల గని కూడా. శీతాకాలంలో ప్రతిరోజూ క్యారెట్ తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య లాభాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 20, 2025, 05:02 PM IST

Carrot Benefits: శీతాకాలంలో రోజూ క్యారెట్ తింటే ఏం జరుగుతుంది? ఆరోగ్యమా!! అనారోగ్యమా?

Carrot Benefits For Health: శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు చలితో పాటు రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా మన దరిచేరుతుంటాయి. ఈ కాలంలో లభించే అద్భుతమైన కూరగాయల్లో క్యారెట్ ఒకటి. రుచికి తియ్యగా ఉండే క్యారెట్ కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాదు, పోషకాల గని కూడా. శీతాకాలంలో ప్రతిరోజూ క్యారెట్ తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య లాభాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

క్యారెట్‌లోని ముఖ్యమైన పోషకాలు
క్యారెట్‌లో శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఏ (బీటా-కెరోటిన్) కంటి చూపుకు మేలు చేస్తుండగా.. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. అలాగే క్యారెట్‌లోని పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించి.. ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

రోజూ క్యారెట్ తినడం వల్ల కలిగే 5 ప్రధాన లాభాలు
1. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు
చలికాలంలో వైరల్ ఫీవర్లు, జలుబు, దగ్గు వంటివి వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. క్యారెట్‌లోని విటమిన్-సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లతో పోరాడే బలాన్ని ఇచ్చి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి.

2. కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది 
క్యారెట్‌లో బీటా-కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోకి వెళ్ళాక విటమిన్-ఏగా మారుతుంది. ఇది రేచీకటి వంటి సమస్యలను నివారించడమే కాకుండా, కంటి చూపును స్పష్టంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

3. మెరిసే చర్మం
శీతాకాలపు చల్లని గాలి వల్ల చర్మం పొడిబారి, కాంతివిహీనంగా మారుతుంది. క్యారెట్లలోని పొటాషియం చర్మంలో తేమను నిలుపుతుంది. ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి సహజమైన మెరుపును ఇచ్చి, మొటిమలు, మచ్చలను తగ్గిస్తాయి.

4. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు
క్యారెట్‌లో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది. అలాగే ఇందులోని ఫైబర్ పదార్థం శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తద్వారా గుండె సంబంధిత సమస్యల ముప్పు తగ్గుతుంది.

5. మెరుగైన జీర్ణక్రియ
క్యారెట్లు ఫైబర్‌కు మంచి మూలం. వీటిని ప్రతిరోజూ సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరిచి బరువు తగ్గడానికి కూడా సహకరిస్తుంది.

ఎలా తీసుకోవాలి?
క్యారెట్లను పచ్చిగా సలాడ్ లాగా తీసుకోవచ్చు లేదా జ్యూస్ రూపంలో తాగవచ్చు. అయితే, వండిన క్యారెట్ల కంటే పచ్చిగా తినడం వల్ల పూర్తి స్థాయిలో ఫైబర్ అందుతుంది.

(గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నవారు లేదా కొత్త డైట్ ప్రారంభించేవారు వైద్యుని సంప్రదించడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

