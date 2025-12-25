English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Carrots: ప్రతిరోజూ క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ తాగితే ఏ రోగాలు దరిచేరవు..!

Carrots: ప్రతిరోజూ క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ తాగితే ఏ రోగాలు దరిచేరవు..!

Carrots Benefits: ప్రతిరోజు మన డైట్‌లో కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ విటమిన్స్, ఖనిజాలు ఉన్నవి తీసుకోవాలి. అయితే కూరగాయలు, పండ్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ప్రధానంగా క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల బోలెడన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తాయి. రెగ్యులర్‌గా ఈ క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 25, 2025, 02:55 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.251 రీఛార్జీ చేస్తే 100 జీబీ, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ..!
5
BSNL Rs 251 Plan
BSNL: బీఎస్ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.251 రీఛార్జీ చేస్తే 100 జీబీ, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ..!
Lucky Zodiac Signs: 2026లో అత్యంత సంపన్నులు కాబోతున్న రాశుల వారు వీరే.. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ డబుల్!
6
Luckiest Zodiac
Lucky Zodiac Signs: 2026లో అత్యంత సంపన్నులు కాబోతున్న రాశుల వారు వీరే.. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ డబుల్!
Surya Mangala Yuti: కుజ అశుభ రాజయోగం.. 2026లో ఈ 3 రాశులకు సవాళ్లతో సావాసం..!
5
Surya Mangala Yuti 2026
Surya Mangala Yuti: కుజ అశుభ రాజయోగం.. 2026లో ఈ 3 రాశులకు సవాళ్లతో సావాసం..!
Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!
5
Budha Gochar 2025
Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!
Carrots: ప్రతిరోజూ క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ తాగితే ఏ రోగాలు దరిచేరవు..!

Carrots Benefits: క్యారెట్ జ్యూస్ లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇది ఆరోగ్యకరంగా ఉండేలా తోడ్పడుతాయి. రోజు క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకుంటే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. శరీర ఆరోగ్యానికి ఇది బూస్టింగ్ అందించే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

 పోషకాలు పుష్కలం..
 క్యారెట్‌ జ్యూస్ లో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇందులో పోషకాలు పుష్కలం ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రక్తపోటు సమస్యను తగ్గిస్తాయి. ఫ్రీ రాడికల్ డామేజ్ కాకుండా వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయి. క్యారెట్‌లో బీటా కెరోటీన్‌ ఉంటుంది. మన శరీరంలో విటమిన్ ఏ గా మారుతుంది.

 కంటి ఆరోగ్యం..
 క్యారెట్‌ జ్యూస్‌లో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కంటి ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేసే లూటీన్‌, జియాంథీన్‌ ఇందులో ఉంటాయి. ఇది కంటి సమస్యలను రాకుండా కాపాడుతుంది. విటమిన్ ఏ రేచీకటి సమస్య కూడా ఇది నివారిస్తుంది. క్యారెట్‌ జ్యూస్ రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

 ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్..
 క్యారెట్ జ్యూస్‌ నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్‌. ఇందులో విటమిన్ ఏ,సీ ఉంటాయి. ఇవి ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి సహాయపడతాయి. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతాయి. రెగ్యులర్‌గా ఈ సీజన్లో కూడా క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకోవాలి.

 యాంటీ క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్..
 రోజు క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయి. ఇందులోని బీటా కెరోటీన్‌ కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా ఇది పోరాడుతుంది.

 షుగర్ కంట్రోల్..
 క్యారెట్ జ్యూస్ రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఈ జ్యూస్ ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ఫలితాలు ఉంటాయి.

 చర్మ ఆరోగ్యం..
 క్యారెట్ జ్యూస్ వల్ల చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. చర్మానికి సాగే గుణం లభిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్ డామేజ్ కాకుండా కాపాడతాయి. సూర్యని హానికర కిరణాల నుంచి కూడా చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది.

 గుండె ఆరోగ్యం..
 క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులో పొటాషియం ఉంటుంది. రక్తపోటుని నియంత్రిస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు తోడ్పడతాయి. అంతేకాదు క్యారెట్ జ్యూస్ కాలేయ పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయి.

Read more: ఈ 5 ఆయుర్వేదిక్ ఇంటికి చిట్కాలు 2025లో ఎక్కువమంది ఫాలో అయ్యారు..!

Read more: ఈ 5 కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడే పండ్లు.. ఎలాంటి క్రీములు అవసరం లేదు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Carrot Juice BenefitsHealth Benefits Of Carrot Juicecarrot juice for immunityCarrot Juice For EyesCarrot juice for skin glow

Trending News