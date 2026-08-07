Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /హెల్త్
  • /మహిళకు తరచూ వచ్చే నడుమునొప్పి.. అడ్వాన్స్‌డ్ క్యాన్సర్‌కు సంకేతమా?  హెల్త్ నిపుణుల హెచ్చరిక!

మహిళకు తరచూ వచ్చే నడుమునొప్పి.. అడ్వాన్స్‌డ్ క్యాన్సర్‌కు సంకేతమా?  హెల్త్ నిపుణుల హెచ్చరిక!

సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కారణంగా భారతదేశంలో ప్రతి 8 నిమిషాలకు ఒక మహిళ అకాల మరణం సంభవిస్తోంది. గ్లోబోక్యాన్ 2024 నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాల ప్రకారం 2024లో భారత్‌లో 79,360 కొత్త సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కేసులు నమోదయ్యాయి. 37,319 మంది మరణించారు. అసలు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? దీనిని నిరోధించడానికి తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఏమిటి? నడుం నొప్పికి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్‌కు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:07 PM IST
మహిళకు తరచూ వచ్చే నడుమునొప్పి.. అడ్వాన్స్‌డ్ క్యాన్సర్‌కు సంకేతమా?  హెల్త్ నిపుణుల హెచ్చరిక!
Image Credit: Lower Backpain Signs OF Cervical Cancer:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మహిళకు తరచూ వచ్చే నడుమునొప్పి.. అడ్వాన్స్‌డ్ క్యాన్సర్‌కు సంకేతమా?  హెల్త్ నిపుణుల హెచ్చరిక!
2
3
4
5