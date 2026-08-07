Lower Backpain Signs OF Cervical Cancer: మహిళల ప్రాణాలను హరిస్తున్న ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కొందరిలో ముందే కనిపిస్తే, మరికొందరిలో వ్యాధి తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. గ్లోబోక్యాన్ 2024 నివేదిక ప్రకారం, భారత్లో ఈ ఏడాది మొత్తం 79,360 కొత్త కేసులు, 37,319 మరణాలు నమోదయ్యాయి. మహిళల్లో సాధారణంగా కనిపించే కొన్ని లక్షణాలు కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్కు సంకేతాలని చాలామందికి తెలియదు.. ఇది ప్రాణాపాయానికి దారితీస్తుంది. ఈ క్యాన్సర్ను అరికట్టడానికి ఇటీవల HPV వ్యాక్సిన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సరైన సమయంలో హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా చెకప్లు చేయించుకోవడం, సరైన వైద్యం తీసుకోవడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ను నిరోధించవచ్చు లేదా త్వరగా గుర్తించవచ్చు. అయితే, రోజువారీ జీవితంలో కనిపించే కొన్ని నిశ్శబ్ద లక్షణాలు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ప్రమాదానికి దారితీస్తున్నాయి.
కొంతమందిలో ఈ వ్యాధి నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది. హై-రిస్క్ రకమైన హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ (HPV) ఇన్ఫెక్షన్ పెరగడం వల్ల ఈ ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. మహిళలు ఆరోగ్యంగా కనిపించినప్పటికీ, లోపల సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాధి పొంచి ఉండవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెజైనల్ బ్లీడింగ్ ..
సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉన్నవారిలో అసాధారణ రక్తస్రావం కనిపిస్తుంది. పీరియడ్స్ మధ్యలో బ్లీడింగ్ అవ్వడం, శృంగారం తర్వాత రక్తస్రావం, మెనోపాజ్ తర్వాత కూడా బ్లీడింగ్ రావడం లేదా పీరియడ్స్ సమయంలో ఎక్కువ రక్తస్రావం వంటివి జరుగుతాయి. వీటిని హార్మోన్ల మార్పులు లేదా మెనోపాజ్ అనుకుని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని, ఇవి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా కావచ్చని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెజైనల్ డిశ్చార్జ్...
సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ముందు యోని నుండి అసాధారణమైన స్రావాలు కనిపిస్తాయి. డిశ్చార్జ్లో రక్తం కలవడం, బ్రౌన్ కలర్లో ఉండటం లేదా దుర్వాసన రావడం వంటివి గమనించాలి. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే పరీక్ష చేయించుకుంటే, చిన్నపాటి ఇన్ఫెక్షన్ దశలోనే చికిత్స పొందవచ్చు.
పొత్తికడుపు నొప్పి..
పొత్తికడుపులో తరచూ నొప్పి వచ్చే మహిళల్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉండవచ్చు. చాలామంది దీనిని పీరియడ్స్ నొప్పి, యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్, ఫైబ్రాయిడ్స్ లేదా ఎండోమెట్రియోసిస్ అనుకోవచ్చు. అయితే, ఇది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లక్షణం కూడా కావచ్చు, కాబట్టి వెంటనే గైనకాలజిస్ట్ను సంప్రదించి సరైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం.
నడుము నొప్పి...
చాలామంది మహిళల్లో కనిపించే నడుము నొప్పి, కాళ్ల వాపు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కు చేరుకుంటే కనిపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నడుము నొప్పి నుండి కాళ్ల వరకు నరాలు లాగుతున్నట్లు అనిపించడం లేదా రెండు కాళ్లలో ఒకేసారి నొప్పి రావడం వంటివి జరుగుతాయి. తీవ్రమైన నడుము నొప్పి ఉన్న సమయంలో అసాధారణ బ్లీడింగ్, డిశ్చార్జ్, దుర్వాసన, పొత్తికడుపు నొప్పి, బరువు తగ్గిపోవడం, నీరసం, కండరాల నొప్పి, నాడీ వ్యవస్థ సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు.
కొంతమందిలో మూత్రం పోయినా వెళ్లనట్లు అనిపించడం. మూత్రంలో రక్తం రావడం, దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు. ఇవి ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి, సరైన పరీక్షలు చేయించుకుని చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమం.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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