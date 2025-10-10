English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Coconut For Diabetic Patients: షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు అసలైన ఔషధం..బ్లడ్‌లో షుగర్ అమాంతం తగ్గాల్సిందే!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 10, 2025, 04:08 PM IST

కొబ్బరి లేదా కొబ్బరి నీళ్లు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కొబ్బరి ఆరోగ్యం, శక్తి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే ముఖ్యమైన ఆహారం. ముఖ్యంగా పచ్చి కొబ్బరి తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని పరిశోధనలో తేలింది.

పోషకాల గని
100 గ్రాముల పచ్చి కొబ్బరి 354 కేలరీలను అందిస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్లు, అమైనో ఆమ్లాలు, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, రాగి వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు
కొబ్బరి బరువు తగ్గడానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలోని సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఫైబర్ మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. కొబ్బరిలోని మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ త్వరిత శక్తిని అందిస్తాయి. కాబట్టి దీనిని మధ్యాహ్న చిరుతిండిగా కూడా తీసుకుంటారు. 

కొబ్బరిలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కంట్రోల్ చేయడం సహా మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు వయస్సు మచ్చలను నివారిస్తాయి. అదనంగా, కొబ్బరి మూత్ర సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది.

ఎముకలు, దంతాల ఆరోగ్యం
కొబ్బరిలో ఉండే కాల్షియం, ఇతర ఖనిజాలు ఎముకలు, దంతాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ఇది పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళలు ఇద్దరికీ అనువైన ఆహారం. తక్కువ పిండి పదార్ధం, అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ శరీర ఫైబర్ అవసరాలను తీరుస్తుంది.

దక్షిణ భారత వంటకాల్లో కొబ్బరి ఒక ముఖ్యమైన పదార్థం. అది లేకుండా ఏ వంట కూడా పూర్తి కాదు. కొబ్బరి నూనె ఆరోగ్యానికి మంచిది మాత్రమే కాదు. జుట్టు, చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. 

కొబ్బరి అనేది శరీరానికి బలం, ఆరోగ్యం, ఉత్సాహాన్ని అందించే పోషకమైన ఆహారం. దీన్ని మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మొత్తం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

